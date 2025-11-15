Tokenomika pro PlaysOut (PLAY)

Tokenomika pro PlaysOut (PLAY)

Zjistěte klíčové informace o PlaysOut (PLAY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:27:46 (UTC+8)
USD

PlaysOut (PLAY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PlaysOut (PLAY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 5.00B
$ 5.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 139.35M
$ 139.35M
Historické maximum:
$ 0.09123
$ 0.09123
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.02787
$ 0.02787

Informace o PlaysOut (PLAY)

PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.

Oficiální webové stránky:
https://www.playsout.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x853a7c99227499dba9db8c3a02aa691afdebf841

Tokenomika PlaysOut (PLAY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PlaysOut (PLAY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PLAY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PLAY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PLAY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPLAY!

Jak nakupovat PLAY

Chtěli byste si přidat PlaysOut (PLAY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PLAY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro PlaysOut (PLAY)

Analýza historie cen PLAY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PLAY

Chcete vědět, kam může PLAY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PLAY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

