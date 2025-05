WLD

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

JménoWLD

PoziceNo.47

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0006%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)21.24%

Objem v oběhu1,534,701,399.5571823

Max. objem0

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum11.817127513504316,2024-03-10

Nejnižší cena0.581715807558338,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

PředstaveníWorldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.