Tokenomika pro Republic Protocol (REN)

Zjistěte klíčové informace o Republic Protocol (REN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Oficiální webové stránky:
https://renprotocol.org/
Bílá kniha:
https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38

Republic Protocol (REN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Republic Protocol (REN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.88M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 999.33M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 1.82754
Historické minimum:
$ 0.00690572302723013
Aktuální cena:
$ 0.009888
Tokenomika Republic Protocol (REN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Republic Protocol (REN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů REN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu REN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro REN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREN!

Jak nakupovat REN

Chtěli byste si přidat Republic Protocol (REN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu REN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Republic Protocol (REN)

Analýza historie cen REN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny REN

Chcete vědět, kam může REN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen REN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

