Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

JménoREN

PoziceNo.1044

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.19%

Objem v oběhu999,330,480.3618875

Max. objem0

Celkový objem999,999,632.80375

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.82718691,2021-02-20

Nejnižší cena0.00857254928658415,2025-03-13

Veřejný blockchainETH

