Tokenomika pro Alien Worlds Trilium (TLM)

Zjistěte klíčové informace o Alien Worlds Trilium (TLM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Oficiální webové stránky:
https://alienworlds.io
Bílá kniha:
https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing
Block Explorer:
https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds

Alien Worlds Trilium (TLM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Alien Worlds Trilium (TLM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 32.18M
$ 32.18M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 6.05B
$ 6.05B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 53.19M
$ 53.19M
Historické maximum:
$ 7.2
$ 7.2
Historické minimum:
$ 0.003505173460773351
$ 0.003505173460773351
Aktuální cena:
$ 0.005319
$ 0.005319

Tokenomika Alien Worlds Trilium (TLM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Alien Worlds Trilium (TLM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TLM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TLM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TLM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTLM!

Jak nakupovat TLM

Chtěli byste si přidat Alien Worlds Trilium (TLM) do svého portfolia?

Historie cen pro Alien Worlds Trilium (TLM)

Analýza historie cen TLM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TLM

Chcete vědět, kam může TLM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TLM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.