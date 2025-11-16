Více informací o RECALL
Tokenomika pro Recall (RECALL)
Recall (RECALL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Recall (RECALL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Informace o Recall (RECALL)
Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.
Tokenomika Recall (RECALL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Recall (RECALL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů RECALL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu RECALL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro RECALL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRECALL!
Jak nakupovat RECALL
Chtěli byste si přidat Recall (RECALL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu RECALL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Recall (RECALL)
Analýza historie cen RECALL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny RECALL
Chcete vědět, kam může RECALL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RECALL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
