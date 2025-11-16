Tokenomika pro Recall (RECALL)

Tokenomika pro Recall (RECALL)

Zjistěte klíčové informace o Recall (RECALL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-16 02:48:03 (UTC+8)
USD

Recall (RECALL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Recall (RECALL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 32.27M
$ 32.27M$ 32.27M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 201.07M
$ 201.07M$ 201.07M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 160.50M
$ 160.50M$ 160.50M
Historické maximum:
$ 1.0635
$ 1.0635$ 1.0635
Historické minimum:
$ 0.14407189341746504
$ 0.14407189341746504$ 0.14407189341746504
Aktuální cena:
$ 0.1605
$ 0.1605$ 0.1605

Informace o Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Oficiální webové stránky:
https://recall.network/
Bílá kniha:
https://docs.recall.network/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x1f16e03C1a5908818F47f6EE7bB16690b40D0671

Tokenomika Recall (RECALL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Recall (RECALL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RECALL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RECALL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RECALL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRECALL!

Jak nakupovat RECALL

Chtěli byste si přidat Recall (RECALL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu RECALL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Recall (RECALL)

Analýza historie cen RECALL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny RECALL

Chcete vědět, kam může RECALL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RECALL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim