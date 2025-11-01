BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Recall je 0.3004 USD. Sledujte aktualizace cen RECALL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RECALL.

Kurz Recall(RECALL)

Aktuální cena 1 RECALL na USD

$0.3017
$0.3017
+3.39%1D
USD
Graf aktuální ceny Recall (RECALL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 22:44:44 (UTC+8)

Informace o ceně Recall (RECALL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.2838
$ 0.2838
Nejnižší za 24 h
$ 0.3612
$ 0.3612
Nejvyšší za 24 h

$ 0.2838
$ 0.2838

$ 0.3612
$ 0.3612

$ 0.8448301237691339
$ 0.8448301237691339

$ 0.2689544073225574
$ 0.2689544073225574

-2.95%

+3.39%

-18.44%

-18.44%

Cena Recall (RECALL) v reálném čase je $ 0.3004. Za posledních 24 hodin se RECALL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.2838 do maxima $ 0.3612, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RECALL v historii je $ 0.8448301237691339, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.2689544073225574.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RECALL se za poslední hodinu změnila o -2.95%, za 24 hodin o +3.39% a za posledních 7 dní o -18.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Recall (RECALL)

No.418

$ 60.40M
$ 60.40M

$ 712.30K
$ 712.30K

$ 300.40M
$ 300.40M

201.07M
201.07M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

20.10%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Recall je $ 60.40M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 712.30K. Objem v oběhu RECALL je 201.07M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 300.40M.

Historie cen v USD pro Recall (RECALL)

Sledujte změny cen Recall pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.009892+3.39%
30 dní$ +0.1504+100.26%
60 dní$ +0.1504+100.26%
90 dní$ +0.1504+100.26%
Změna ceny Recall dnes

Dnes zaznamenal RECALL změnu o $ +0.009892 (+3.39%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Recall za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.1504 (+100.26%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Recall za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u RECALL ke změně o $ +0.1504 (+100.26%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Recall za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.1504 (+100.26%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Recall (RECALL)?

Podívejte se na stránku Historie cen Recall.

Co je Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Recall investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu RECALLa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Recall na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Recall a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Recall (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Recall (RECALL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Recall (RECALL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Recall.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Recall!

Tokenomika pro Recall (RECALL)

Pochopení tokenomiky Recall (RECALL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RECALL hned teď!

Jak nakupovat Recall (RECALL)

Snažíte se zjistit, jak koupit Recall? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Recall podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

RECALL na místní měny

1 Recall(RECALL) na VND
7,905.026
1 Recall(RECALL) na AUD
A$0.456608
1 Recall(RECALL) na GBP
0.228304
1 Recall(RECALL) na EUR
0.258344
1 Recall(RECALL) na USD
$0.3004
1 Recall(RECALL) na MYR
RM1.258676
1 Recall(RECALL) na TRY
12.625812
1 Recall(RECALL) na JPY
¥45.9612
1 Recall(RECALL) na ARS
ARS$430.989888
1 Recall(RECALL) na RUB
24.149156
1 Recall(RECALL) na INR
26.666508
1 Recall(RECALL) na IDR
Rp5,006.664664
1 Recall(RECALL) na PHP
17.630476
1 Recall(RECALL) na EGP
￡E.14.187892
1 Recall(RECALL) na BRL
R$1.613148
1 Recall(RECALL) na CAD
C$0.42056
1 Recall(RECALL) na BDT
36.744928
1 Recall(RECALL) na NGN
434.102032
1 Recall(RECALL) na COP
$1,155.38346
1 Recall(RECALL) na ZAR
R.5.217948
1 Recall(RECALL) na UAH
12.60178
1 Recall(RECALL) na TZS
T.Sh.736.274392
1 Recall(RECALL) na VES
Bs66.3884
1 Recall(RECALL) na CLP
$282.9768
1 Recall(RECALL) na PKR
Rs84.83296
1 Recall(RECALL) na KZT
158.605192
1 Recall(RECALL) na THB
฿9.678888
1 Recall(RECALL) na TWD
NT$9.249316
1 Recall(RECALL) na AED
د.إ1.102468
1 Recall(RECALL) na CHF
Fr0.24032
1 Recall(RECALL) na HKD
HK$2.334108
1 Recall(RECALL) na AMD
֏114.566552
1 Recall(RECALL) na MAD
.د.م2.772692
1 Recall(RECALL) na MXN
$5.575424
1 Recall(RECALL) na SAR
ريال1.1265
1 Recall(RECALL) na ETB
Br46.150452
1 Recall(RECALL) na KES
KSh38.703536
1 Recall(RECALL) na JOD
د.أ0.2129836
1 Recall(RECALL) na PLN
1.105472
1 Recall(RECALL) na RON
лв1.324764
1 Recall(RECALL) na SEK
kr2.847792
1 Recall(RECALL) na BGN
лв0.507676
1 Recall(RECALL) na HUF
Ft101.075588
1 Recall(RECALL) na CZK
6.335436
1 Recall(RECALL) na KWD
د.ك0.091622
1 Recall(RECALL) na ILS
0.9763
1 Recall(RECALL) na BOB
Bs2.075764
1 Recall(RECALL) na AZN
0.51068
1 Recall(RECALL) na TJS
SM2.757672
1 Recall(RECALL) na GEL
0.814084
1 Recall(RECALL) na AOA
Kz275.343636
1 Recall(RECALL) na BHD
.د.ب0.11265
1 Recall(RECALL) na BMD
$0.3004
1 Recall(RECALL) na DKK
kr1.943588
1 Recall(RECALL) na HNL
L7.876488
1 Recall(RECALL) na MUR
13.740296
1 Recall(RECALL) na NAD
$5.193916
1 Recall(RECALL) na NOK
kr3.040048
1 Recall(RECALL) na NZD
$0.522696
1 Recall(RECALL) na PAB
B/.0.3004
1 Recall(RECALL) na PGK
K1.26168
1 Recall(RECALL) na QAR
ر.ق1.090452
1 Recall(RECALL) na RSD
дин.30.514632
1 Recall(RECALL) na UZS
soʻm3,576.189904
1 Recall(RECALL) na ALL
L25.080396
1 Recall(RECALL) na ANG
ƒ0.537716
1 Recall(RECALL) na AWG
ƒ0.537716
1 Recall(RECALL) na BBD
$0.6008
1 Recall(RECALL) na BAM
KM0.504672
1 Recall(RECALL) na BIF
Fr878.0692
1 Recall(RECALL) na BND
$0.387516
1 Recall(RECALL) na BSD
$0.3004
1 Recall(RECALL) na JMD
$48.07902
1 Recall(RECALL) na KHR
1,201.6
1 Recall(RECALL) na KMF
Fr127.9704
1 Recall(RECALL) na LAK
6,530.434652
1 Recall(RECALL) na LKR
රු91.195432
1 Recall(RECALL) na MDL
L5.097788
1 Recall(RECALL) na MGA
Ar1,347.08372
1 Recall(RECALL) na MOP
P2.406204
1 Recall(RECALL) na MVR
4.59612
1 Recall(RECALL) na MWK
MK519.72204
1 Recall(RECALL) na MZN
MT19.19556
1 Recall(RECALL) na NPR
रु42.488576
1 Recall(RECALL) na PYG
2,130.4368
1 Recall(RECALL) na RWF
Fr436.4812
1 Recall(RECALL) na SBD
$2.472292
1 Recall(RECALL) na SCR
4.103464
1 Recall(RECALL) na SRD
$11.5654
1 Recall(RECALL) na SVC
$2.6285
1 Recall(RECALL) na SZL
L5.193916
1 Recall(RECALL) na TMT
m1.0514
1 Recall(RECALL) na TND
د.ت0.8843776
1 Recall(RECALL) na TTD
$2.033708
1 Recall(RECALL) na UGX
Sh1,042.9888
1 Recall(RECALL) na XAF
Fr169.726
1 Recall(RECALL) na XCD
$0.81108
1 Recall(RECALL) na XOF
Fr169.726
1 Recall(RECALL) na XPF
Fr30.6408
1 Recall(RECALL) na BWP
P4.022356
1 Recall(RECALL) na BZD
$0.603804
1 Recall(RECALL) na CVE
$28.55302
1 Recall(RECALL) na DJF
Fr53.1708
1 Recall(RECALL) na DOP
$19.243624
1 Recall(RECALL) na DZD
د.ج39.042988
1 Recall(RECALL) na FJD
$0.678904
1 Recall(RECALL) na GNF
Fr2,589.448
1 Recall(RECALL) na GTQ
Q2.295056
1 Recall(RECALL) na GYD
$62.909768
1 Recall(RECALL) na ISK
kr37.2496

Zdroj Recall

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Recall, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Recall
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Recall

Jakou hodnotu má dnes Recall (RECALL)?
Aktuální cena RECALL v USD je 0.3004 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RECALL v USD?
Aktuální cena RECALL v USD je $ 0.3004. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Recall?
Tržní kapitalizace RECALL je $ 60.40M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RECALL v oběhu?
Objem RECALL v oběhu je 201.07M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RECALL?
RECALL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.8448301237691339 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RECALL?
RECALL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.2689544073225574 USD.
Jaký je objem obchodování RECALL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RECALL je $ 712.30K USD.
Dosáhne RECALL letos vyšší ceny?
RECALL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRECALL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 22:44:44 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod RECALL na USD

Částka

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0.3004 USD

Obchodujte RECALL

RECALL/USDC
$0.3006
$0.3006
+3.15%
RECALL/USDT
$0.3017
$0.3017
+3.60%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

$109,940.76

$3,873.96

$0.02955

$185.22

$1.0003

$3,873.96

$109,940.76

$185.22

$2.4858

$68.36

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08437

$0.01685

$0.00237

$0.0037792

$0.7977

$0.00003163

$19.098

