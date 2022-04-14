Tokenomika pro Niza Global (NIZA)

Tokenomika pro Niza Global (NIZA)

Zjistěte klíčové informace o Niza Global (NIZA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Niza Global (NIZA)

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

Oficiální webové stránky:
https://niza.io/
Bílá kniha:
https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb

Niza Global (NIZA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Niza Global (NIZA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 487.78K
$ 487.78K$ 487.78K
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 7.69B
$ 7.69B$ 7.69B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 634.30K
$ 634.30K$ 634.30K
Historické maximum:
$ 0.045
$ 0.045$ 0.045
Historické minimum:
$ 0.000041056269446749
$ 0.000041056269446749$ 0.000041056269446749
Aktuální cena:
$ 0.00006343
$ 0.00006343$ 0.00006343

Tokenomika Niza Global (NIZA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Niza Global (NIZA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NIZA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NIZA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NIZA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNIZA!

Jak nakupovat NIZA

Chtěli byste si přidat Niza Global (NIZA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NIZA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Niza Global (NIZA)

Analýza historie cen NIZA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NIZA

Chcete vědět, kam může NIZA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NIZA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.