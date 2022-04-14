Tokenomika pro Space Nation (OIK)
Informace o Space Nation (OIK)
Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.
Space Nation (OIK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Space Nation (OIK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Space Nation (OIK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Space Nation (OIK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů OIK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu OIK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro OIK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOIK!
Historie cen pro Space Nation (OIK)
Analýza historie cen OIK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny OIK
Chcete vědět, kam může OIK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OIK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
