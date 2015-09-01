Tokenomika pro Cardano (ADA)
Informace o Cardano (ADA)
Cardano je decentralizovaný veřejný blockchainový a kryptoměnový projekt a je zcela open source.
Cardano (ADA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cardano (ADA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Cardano (ADA)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů ADA. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Issuance Mechanism
- Maximum Supply: 45 billion ADA.
- Initial Distribution: Cardano was funded through a multi-stage Initial Coin Offering (ICO) in Asia from September 2015 to February 2017. Approximately 25.93 billion ADA (~57.62% of the max supply) was sold during the ICO.
- Ongoing Issuance: New ADA is issued as staking rewards. 0.30% of ADA’s reserve (maximum supply minus circulating supply) is distributed every five-day epoch, with rewards split between stakers and the Cardano treasury. The reserve started with ~13.8 billion ADA (~30.66% of max supply).
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|ADA Amount (Billion)
|% of Max Supply
|Notes
|ICO Participants
|~25.93
|~57.62%
|Distributed via multi-stage ICO (2015–2017)
|Cardano Foundation
|~0.65
|~1.44%
|For ecosystem development
|EMURGO
|~2.07
|~4.61%
|For commercial ventures
|Input Output Global (IOG)
|~2.46
|~5.47%
|For protocol development; 1/3 unlocked at launch, 2/3 unlocked in 2018 and 2019
|Reserve (for staking)
|~13.8
|~30.66%
|Used for ongoing staking rewards
Usage and Incentive Mechanism
- Network Fees: ADA is used to pay transaction fees on the Cardano network. Fees are calculated based on transaction size and a minimum constant.
- Staking: ADA holders can delegate their tokens to stake pools or operate their own pools. Both delegators and pool operators receive ADA rewards for securing the network and producing blocks.
- Governance: ADA is used for on-chain governance, including voting in Project Catalyst, which funds ecosystem projects.
- DeFi and Native Tokens: ADA is required for interacting with DeFi protocols and for minting/transacting native tokens on Cardano.
Locking Mechanism
- Staking: ADA delegated for staking is not locked; users retain full control and can move their tokens at any time, though rewards are distributed at the end of each epoch.
- Governance (Voting): For Project Catalyst and future Voltaire governance, ADA may be temporarily locked to represent voting rights and prevent double voting.
- Smart Contracts: ADA can be locked in smart contracts for DeFi, escrow, or other use cases, depending on contract logic.
Unlocking Time
- Team/Entity Allocations: For IOG, 1/3 of ADA was unlocked at network launch (September 2017), with the remaining 2/3 unlocked on June 1, 2018, and June 1, 2019.
- Staking/Delegation: No lock-up period; ADA can be withdrawn or redelegated at any time.
- Governance: ADA used for voting is typically locked for the duration of the voting period, after which it is released.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Multi-stage ICO + ongoing staking rewards from reserve
|Allocation
|ICO, Cardano Foundation, EMURGO, IOG, Reserve
|Usage
|Network fees, staking, governance, DeFi, native token minting
|Incentives
|Staking rewards, governance participation rewards
|Locking
|No lock for staking; temporary lock for governance; contract-dependent for smart contracts
|Unlocking
|Team unlocks (2017–2019); staking/governance unlocks per protocol rules
Additional Notes
- No Superuser Functions: There is no evidence of superuser privileges (e.g., pausing, freezing, or forcibly transferring ADA).
- Native Token Support: Cardano natively supports custom tokens without smart contracts, but only ADA is used for fees and rewards.
- Treasury and Rewards: A portion of staking rewards is allocated to the Cardano treasury for future ecosystem development.
For further details, see the official Cardano documentation and Cardano monetary policy.
Tokenomika Cardano (ADA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Cardano (ADA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ADA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ADA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ADA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuADA!
Jak nakupovat ADA
Chtěli byste si přidat Cardano (ADA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ADA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Cardano (ADA)
Analýza historie cen ADA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny ADA
Chcete vědět, kam může ADA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ADA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
