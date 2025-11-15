Více informací o CRYVANTIS
Tokenomika pro Cryvantis (CRYVANTIS)
Cryvantis (CRYVANTIS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cryvantis (CRYVANTIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Informace o Cryvantis (CRYVANTIS)
AI × Quantum=cryvantis. The Infinite Computing Era.
Tokenomika Cryvantis (CRYVANTIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Cryvantis (CRYVANTIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CRYVANTIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CRYVANTIS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CRYVANTIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRYVANTIS!
Jak nakupovat CRYVANTIS
Chtěli byste si přidat Cryvantis (CRYVANTIS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CRYVANTIS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Cryvantis (CRYVANTIS)
Analýza historie cen CRYVANTIS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny CRYVANTIS
Chcete vědět, kam může CRYVANTIS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRYVANTIS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim
