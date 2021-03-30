Tokenomika pro Axie Infinity (AXS)

Tokenomika pro Axie Infinity (AXS)

Zjistěte klíčové informace o Axie Infinity (AXS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Oficiální webové stránky:
https://axieinfinity.com/
Bílá kniha:
https://whitepaper.axieinfinity.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5

Axie Infinity (AXS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Axie Infinity (AXS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 432.26M
$ 432.26M$ 432.26M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 166.32M
$ 166.32M$ 166.32M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 165.523
$ 165.523$ 165.523
Historické minimum:
$ 0.12343134
$ 0.12343134$ 0.12343134
Aktuální cena:
$ 2.599
$ 2.599$ 2.599

Tokenomika Axie Infinity (AXS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Axie Infinity (AXS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AXS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AXS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AXS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAXS!

Historie cen pro Axie Infinity (AXS)

Analýza historie cen AXS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AXS

Chcete vědět, kam může AXS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AXS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.