Tokenomika pro McDull (MCDULL)

Zjistěte klíčové informace o McDull (MCDULL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o McDull (MCDULL)

McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

Oficiální webové stránky:
https://mcdull.io/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Buoj8HCZMnLRwzDmjzaswhkVhLZD58PG4pZ7rnYp6pCr

McDull (MCDULL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro McDull (MCDULL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.15M
$ 28.15M$ 28.15M
Celkový objem:
$ 8.89T
$ 8.89T$ 8.89T
Objem v oběhu:
$ 7.56T
$ 7.56T$ 7.56T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 33.12M
$ 33.12M$ 33.12M
Historické maximum:
$ 0.000010458
$ 0.000010458$ 0.000010458
Historické minimum:
$ 0.000002415529445112
$ 0.000002415529445112$ 0.000002415529445112
Aktuální cena:
$ 0.000003726
$ 0.000003726$ 0.000003726

Tokenomika McDull (MCDULL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro McDull (MCDULL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MCDULL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MCDULL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MCDULL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMCDULL!

Jak nakupovat MCDULL

Chtěli byste si přidat McDull (MCDULL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MCDULL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro McDull (MCDULL)

Analýza historie cen MCDULL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MCDULL

Chcete vědět, kam může MCDULL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MCDULL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.