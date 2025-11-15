Tokenomika pro GOAT Network (GOATED)

Zjistěte klíčové informace o GOAT Network (GOATED), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:46:06 (UTC+8)
USD

GOAT Network (GOATED): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GOAT Network (GOATED), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.80M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 104.35M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 84.30M
Historické maximum:
$ 0.2177
Historické minimum:
$ 0.052417385027545234
Aktuální cena:
$ 0.0843
$ 0.0843$ 0.0843

Informace o GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

Oficiální webové stránky:
https://www.goat.network/
Bílá kniha:
https://www.goat.network/bitvm2-whitepaper
Block Explorer:
https://explorer.goat.network/token/0xbC10000000000000000000000000000000000001

Tokenomika GOAT Network (GOATED): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GOAT Network (GOATED) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GOATED, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GOATED, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GOATED rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGOATED!

Historie cen pro GOAT Network (GOATED)

Analýza historie cen GOATED pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GOATED

Chcete vědět, kam může GOATED zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GOATED kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

