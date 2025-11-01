BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena GOAT Network je 0.10692 USD. Sledujte aktualizace cen GOATED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOATED.Dnešní aktuální cena GOAT Network je 0.10692 USD. Sledujte aktualizace cen GOATED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOATED.

Více informací o GOATED

Informace o ceně GOATED

Co je to GOATED

Bílá kniha pro GOATED

Oficiální webové stránky GOATED

Tokenomika pro GOATED

Předpověď cen GOATED

Historie GOATED

Průvodce nákupem (GOATED)

Převodník GOATED na fiat měnu

GOATED Spot

GOATED USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo GOAT Network

Kurz GOAT Network(GOATED)

Aktuální cena 1 GOATED na USD

$0.10692
$0.10692$0.10692
+2.96%1D
USD
Graf aktuální ceny GOAT Network (GOATED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:15 (UTC+8)

Informace o ceně GOAT Network (GOATED) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.09357
$ 0.09357$ 0.09357
Nejnižší za 24 h
$ 0.1074
$ 0.1074$ 0.1074
Nejvyšší za 24 h

$ 0.09357
$ 0.09357$ 0.09357

$ 0.1074
$ 0.1074$ 0.1074

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234

+3.06%

+2.96%

+28.57%

+28.57%

Cena GOAT Network (GOATED) v reálném čase je $ 0.10692. Za posledních 24 hodin se GOATED obchodoval v rozmezí od minima $ 0.09357 do maxima $ 0.1074, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOATED v historii je $ 0.19772632791076053, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.052417385027545234.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOATED se za poslední hodinu změnila o +3.06%, za 24 hodin o +2.96% a za posledních 7 dní o +28.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GOAT Network (GOATED)

No.1112

$ 11.16M
$ 11.16M$ 11.16M

$ 59.66K
$ 59.66K$ 59.66K

$ 106.92M
$ 106.92M$ 106.92M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace GOAT Network je $ 11.16M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 59.66K. Objem v oběhu GOATED je 104.35M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 106.92M.

Historie cen v USD pro GOAT Network (GOATED)

Sledujte změny cen GOAT Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0030738+2.96%
30 dní$ +0.02609+32.27%
60 dní$ +0.05692+113.84%
90 dní$ +0.05692+113.84%
Změna ceny GOAT Network dnes

Dnes zaznamenal GOATED změnu o $ +0.0030738 (+2.96%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny GOAT Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.02609 (+32.27%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny GOAT Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GOATED ke změně o $ +0.05692 (+113.84%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny GOAT Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.05692 (+113.84%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům GOAT Network (GOATED)?

Podívejte se na stránku Historie cen GOAT Network.

Co je GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich GOAT Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GOATEDa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o GOAT Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na GOAT Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny GOAT Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GOAT Network (GOATED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GOAT Network (GOATED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GOAT Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GOAT Network!

Tokenomika pro GOAT Network (GOATED)

Pochopení tokenomiky GOAT Network (GOATED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOATED hned teď!

Jak nakupovat GOAT Network (GOATED)

Snažíte se zjistit, jak koupit GOAT Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit GOAT Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GOATED na místní měny

1 GOAT Network(GOATED) na VND
2,813.5998
1 GOAT Network(GOATED) na AUD
A$0.1625184
1 GOAT Network(GOATED) na GBP
0.0812592
1 GOAT Network(GOATED) na EUR
0.0919512
1 GOAT Network(GOATED) na USD
$0.10692
1 GOAT Network(GOATED) na MYR
RM0.4479948
1 GOAT Network(GOATED) na TRY
4.4938476
1 GOAT Network(GOATED) na JPY
¥16.35876
1 GOAT Network(GOATED) na ARS
ARS$153.8407728
1 GOAT Network(GOATED) na RUB
8.5952988
1 GOAT Network(GOATED) na INR
9.4987728
1 GOAT Network(GOATED) na IDR
Rp1,781.9992872
1 GOAT Network(GOATED) na PHP
6.2751348
1 GOAT Network(GOATED) na EGP
￡E.5.030586
1 GOAT Network(GOATED) na BRL
R$0.5741604
1 GOAT Network(GOATED) na CAD
C$0.149688
1 GOAT Network(GOATED) na BDT
13.0784544
1 GOAT Network(GOATED) na NGN
154.7314164
1 GOAT Network(GOATED) na COP
$411.230358
1 GOAT Network(GOATED) na ZAR
R.1.855062
1 GOAT Network(GOATED) na UAH
4.485294
1 GOAT Network(GOATED) na TZS
T.Sh.263.349306
1 GOAT Network(GOATED) na VES
Bs23.62932
1 GOAT Network(GOATED) na CLP
$100.71864
1 GOAT Network(GOATED) na PKR
Rs30.0327588
1 GOAT Network(GOATED) na KZT
56.6611848
1 GOAT Network(GOATED) na THB
฿3.4449624
1 GOAT Network(GOATED) na TWD
NT$3.2920668
1 GOAT Network(GOATED) na AED
د.إ0.3923964
1 GOAT Network(GOATED) na CHF
Fr0.085536
1 GOAT Network(GOATED) na HKD
HK$0.8307684
1 GOAT Network(GOATED) na AMD
֏40.918284
1 GOAT Network(GOATED) na MAD
.د.م0.98901
1 GOAT Network(GOATED) na MXN
$1.9844352
1 GOAT Network(GOATED) na SAR
ريال0.40095
1 GOAT Network(GOATED) na ETB
Br16.4892024
1 GOAT Network(GOATED) na KES
KSh13.8129948
1 GOAT Network(GOATED) na JOD
د.أ0.07580628
1 GOAT Network(GOATED) na PLN
0.3934656
1 GOAT Network(GOATED) na RON
лв0.4715172
1 GOAT Network(GOATED) na SEK
kr1.0136016
1 GOAT Network(GOATED) na BGN
лв0.1806948
1 GOAT Network(GOATED) na HUF
Ft35.9753724
1 GOAT Network(GOATED) na CZK
2.2549428
1 GOAT Network(GOATED) na KWD
د.ك0.03271752
1 GOAT Network(GOATED) na ILS
0.34749
1 GOAT Network(GOATED) na BOB
Bs0.7388172
1 GOAT Network(GOATED) na AZN
0.181764
1 GOAT Network(GOATED) na TJS
SM0.9847332
1 GOAT Network(GOATED) na GEL
0.2897532
1 GOAT Network(GOATED) na AOA
Kz98.0018028
1 GOAT Network(GOATED) na BHD
.د.ب0.04020192
1 GOAT Network(GOATED) na BMD
$0.10692
1 GOAT Network(GOATED) na DKK
kr0.6917724
1 GOAT Network(GOATED) na HNL
L2.8141344
1 GOAT Network(GOATED) na MUR
4.8905208
1 GOAT Network(GOATED) na NAD
$1.8475776
1 GOAT Network(GOATED) na NOK
kr1.0820304
1 GOAT Network(GOATED) na NZD
$0.1860408
1 GOAT Network(GOATED) na PAB
B/.0.10692
1 GOAT Network(GOATED) na PGK
K0.4501332
1 GOAT Network(GOATED) na QAR
ر.ق0.3891888
1 GOAT Network(GOATED) na RSD
дин.10.8609336
1 GOAT Network(GOATED) na UZS
soʻm1,288.1924748
1 GOAT Network(GOATED) na ALL
L8.9609652
1 GOAT Network(GOATED) na ANG
ƒ0.1913868
1 GOAT Network(GOATED) na AWG
ƒ0.1913868
1 GOAT Network(GOATED) na BBD
$0.21384
1 GOAT Network(GOATED) na BAM
KM0.1796256
1 GOAT Network(GOATED) na BIF
Fr316.26936
1 GOAT Network(GOATED) na BND
$0.138996
1 GOAT Network(GOATED) na BSD
$0.10692
1 GOAT Network(GOATED) na JMD
$17.1777672
1 GOAT Network(GOATED) na KHR
429.3971352
1 GOAT Network(GOATED) na KMF
Fr45.54792
1 GOAT Network(GOATED) na LAK
2,324.3477796
1 GOAT Network(GOATED) na LKR
රු32.5870776
1 GOAT Network(GOATED) na MDL
L1.806948
1 GOAT Network(GOATED) na MGA
Ar481.62114
1 GOAT Network(GOATED) na MOP
P0.8564292
1 GOAT Network(GOATED) na MVR
1.635876
1 GOAT Network(GOATED) na MWK
MK185.6248812
1 GOAT Network(GOATED) na MZN
MT6.832188
1 GOAT Network(GOATED) na NPR
रु15.1805016
1 GOAT Network(GOATED) na PYG
758.27664
1 GOAT Network(GOATED) na RWF
Fr155.35476
1 GOAT Network(GOATED) na SBD
$0.8799516
1 GOAT Network(GOATED) na SCR
1.4605272
1 GOAT Network(GOATED) na SRD
$4.11642
1 GOAT Network(GOATED) na SVC
$0.93555
1 GOAT Network(GOATED) na SZL
L1.855062
1 GOAT Network(GOATED) na TMT
m0.37422
1 GOAT Network(GOATED) na TND
د.ت0.31402404
1 GOAT Network(GOATED) na TTD
$0.7238484
1 GOAT Network(GOATED) na UGX
Sh372.50928
1 GOAT Network(GOATED) na XAF
Fr60.4098
1 GOAT Network(GOATED) na XCD
$0.288684
1 GOAT Network(GOATED) na XOF
Fr60.4098
1 GOAT Network(GOATED) na XPF
Fr10.90584
1 GOAT Network(GOATED) na BWP
P1.4370048
1 GOAT Network(GOATED) na BZD
$0.2149092
1 GOAT Network(GOATED) na CVE
$10.2097908
1 GOAT Network(GOATED) na DJF
Fr18.92484
1 GOAT Network(GOATED) na DOP
$6.8525028
1 GOAT Network(GOATED) na DZD
د.ج13.8974616
1 GOAT Network(GOATED) na FJD
$0.2416392
1 GOAT Network(GOATED) na GNF
Fr929.6694
1 GOAT Network(GOATED) na GTQ
Q0.8200764
1 GOAT Network(GOATED) na GYD
$22.3911864
1 GOAT Network(GOATED) na ISK
kr13.365

Zdroj GOAT Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s GOAT Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka GOAT Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GOAT Network

Jakou hodnotu má dnes GOAT Network (GOATED)?
Aktuální cena GOATED v USD je 0.10692 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOATED v USD?
Aktuální cena GOATED v USD je $ 0.10692. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GOAT Network?
Tržní kapitalizace GOATED je $ 11.16M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOATED v oběhu?
Objem GOATED v oběhu je 104.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOATED?
GOATED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.19772632791076053 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOATED?
GOATED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.052417385027545234 USD.
Jaký je objem obchodování GOATED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOATED je $ 59.66K USD.
Dosáhne GOATED letos vyšší ceny?
GOATED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOATED, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GOAT Network (GOATED)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod GOATED na USD

Částka

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.10692 USD

Obchodujte GOATED

GOATED/USDT
$0.10692
$0.10692$0.10692
+3.04%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.01
$109,970.01$109,970.01

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.23
$3,854.23$3,854.23

-0.17%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02503
$0.02503$0.02503

-22.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.32
$185.32$185.32

-1.50%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.23
$3,854.23$3,854.23

-0.17%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,970.01
$109,970.01$109,970.01

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.32
$185.32$185.32

-1.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4989
$2.4989$2.4989

-0.99%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.22
$1,085.22$1,085.22

+0.07%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000760
$0.0000760$0.0000760

+52.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000535
$0.000535$0.000535

+167.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0050
$0.0050$0.0050

+100.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20999
$0.20999$0.20999

+50.86%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000095
$0.00000095$0.00000095

+48.43%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004638
$0.0004638$0.0004638

+44.17%