Tokenomika pro Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Zjistěte klíčové informace o Ether.Fi Foundation (ETHFI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Oficiální webové stránky:
https://www.ether.fi/
Bílá kniha:
https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB

Ether.Fi Foundation (ETHFI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ether.Fi Foundation (ETHFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 535.21M
$ 535.21M$ 535.21M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 421.19M
$ 421.19M$ 421.19M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B
Historické maximum:
$ 8.72
$ 8.72$ 8.72
Historické minimum:
$ 0.405753344673152
$ 0.405753344673152$ 0.405753344673152
Aktuální cena:
$ 1.2707
$ 1.2707$ 1.2707

Tokenomika Ether.Fi Foundation (ETHFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ether.Fi Foundation (ETHFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ETHFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ETHFI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ETHFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuETHFI!

Jak nakupovat ETHFI

Chtěli byste si přidat Ether.Fi Foundation (ETHFI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ETHFI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Analýza historie cen ETHFI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ETHFI

Chcete vědět, kam může ETHFI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ETHFI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.