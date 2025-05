ETHFI

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

JménoETHFI

PoziceNo.126

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)73.48%

Objem v oběhu327,804,589

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.3278%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum8.571552781361902,2024-03-27

Nejnižší cena0.405753344673152,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

