Tokenomika pro Xai (XAI)

Zjistěte klíčové informace o Xai (XAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Xai (XAI)

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

Oficiální webové stránky:
https://xai.games/
Bílá kniha:
https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66

Xai (XAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Xai (XAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 95.32M
$ 95.32M$ 95.32M
Celkový objem:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Objem v oběhu:
$ 1.71B
$ 1.71B$ 1.71B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 139.35M
$ 139.35M$ 139.35M
Historické maximum:
$ 1.6337
$ 1.6337$ 1.6337
Historické minimum:
$ 0.03866533668546428
$ 0.03866533668546428$ 0.03866533668546428
Aktuální cena:
$ 0.05574
$ 0.05574$ 0.05574

Tokenomika Xai (XAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Xai (XAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXAI!

Jak nakupovat XAI

Chtěli byste si přidat Xai (XAI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XAI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Xai (XAI)

Analýza historie cen XAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny XAI

Chcete vědět, kam může XAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

