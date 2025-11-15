Tokenomika pro ChainOpera AI (COAI)

Tokenomika pro ChainOpera AI (COAI)

Zjistěte klíčové informace o ChainOpera AI (COAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
ChainOpera AI (COAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ChainOpera AI (COAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 773.30M
$ 773.30M
Historické maximum:
$ 48.9836
$ 48.9836
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.7733
$ 0.7733

Informace o ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

Oficiální webové stránky:
https://chainopera.ai/
Bílá kniha:
https://paper.chainopera.ai/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0a8d6c86e1bce73fe4d0bd531e1a567306836ea5

Tokenomika ChainOpera AI (COAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ChainOpera AI (COAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů COAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu COAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro COAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOAI!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

