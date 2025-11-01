BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ChainOpera AI je 1.5191 USD. Sledujte aktualizace cen COAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COAI.

Více informací o COAI

Informace o ceně COAI

Co je to COAI

Bílá kniha pro COAI

Oficiální webové stránky COAI

Tokenomika pro COAI

Předpověď cen COAI

Historie COAI

Průvodce nákupem (COAI)

Převodník COAI na fiat měnu

COAI Spot

COAI USDT-M Futures

Logo ChainOpera AI

Kurz ChainOpera AI(COAI)

Aktuální cena 1 COAI na USD

$1.5191
$1.5191
-17.71%1D
USD
Graf aktuální ceny ChainOpera AI (COAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:45:50 (UTC+8)

Informace o ceně ChainOpera AI (COAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.277
$ 1.277
Nejnižší za 24 h
$ 2.0136
$ 2.0136
Nejvyšší za 24 h

$ 1.277
$ 1.277

$ 2.0136
$ 2.0136

--
--

--
--

+5.50%

-17.71%

-83.49%

-83.49%

Cena ChainOpera AI (COAI) v reálném čase je $ 1.5191. Za posledních 24 hodin se COAI obchodoval v rozmezí od minima $ 1.277 do maxima $ 2.0136, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COAI v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COAI se za poslední hodinu změnila o +5.50%, za 24 hodin o -17.71% a za posledních 7 dní o -83.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ChainOpera AI (COAI)

--
--

$ 6.44M
$ 6.44M

$ 1.52B
$ 1.52B

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace ChainOpera AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 6.44M. Objem v oběhu COAI je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.52B.

Historie cen v USD pro ChainOpera AI (COAI)

Sledujte změny cen ChainOpera AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.326932-17.71%
30 dní$ +1.1501+311.68%
60 dní$ +1.4391+1,798.87%
90 dní$ +1.4391+1,798.87%
Změna ceny ChainOpera AI dnes

Dnes zaznamenal COAI změnu o $ -0.326932 (-17.71%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ChainOpera AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +1.1501 (+311.68%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ChainOpera AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u COAI ke změně o $ +1.4391 (+1,798.87%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ChainOpera AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +1.4391 (+1,798.87%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům ChainOpera AI (COAI)?

Podívejte se na stránku Historie cen ChainOpera AI.

Co je ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ChainOpera AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu COAIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ChainOpera AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ChainOpera AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ChainOpera AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ChainOpera AI (COAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ChainOpera AI (COAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ChainOpera AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ChainOpera AI!

Tokenomika pro ChainOpera AI (COAI)

Pochopení tokenomiky ChainOpera AI (COAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COAI hned teď!

Jak nakupovat ChainOpera AI (COAI)

Snažíte se zjistit, jak koupit ChainOpera AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ChainOpera AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

COAI na místní měny

1 ChainOpera AI(COAI) na VND
39,975.1165
1 ChainOpera AI(COAI) na AUD
A$2.309032
1 ChainOpera AI(COAI) na GBP
1.154516
1 ChainOpera AI(COAI) na EUR
1.306426
1 ChainOpera AI(COAI) na USD
$1.5191
1 ChainOpera AI(COAI) na MYR
RM6.365029
1 ChainOpera AI(COAI) na TRY
63.847773
1 ChainOpera AI(COAI) na JPY
¥232.4223
1 ChainOpera AI(COAI) na ARS
ARS$2,185.741844
1 ChainOpera AI(COAI) na RUB
122.120449
1 ChainOpera AI(COAI) na INR
134.956844
1 ChainOpera AI(COAI) na IDR
Rp25,318.323206
1 ChainOpera AI(COAI) na PHP
89.155979
1 ChainOpera AI(COAI) na EGP
￡E.71.473655
1 ChainOpera AI(COAI) na BRL
R$8.157567
1 ChainOpera AI(COAI) na CAD
C$2.12674
1 ChainOpera AI(COAI) na BDT
185.816312
1 ChainOpera AI(COAI) na NGN
2,198.395947
1 ChainOpera AI(COAI) na COP
$5,842.686465
1 ChainOpera AI(COAI) na ZAR
R.26.356385
1 ChainOpera AI(COAI) na UAH
63.726245
1 ChainOpera AI(COAI) na TZS
T.Sh.3,741.619255
1 ChainOpera AI(COAI) na VES
Bs335.7211
1 ChainOpera AI(COAI) na CLP
$1,430.9922
1 ChainOpera AI(COAI) na PKR
Rs426.699999
1 ChainOpera AI(COAI) na KZT
805.031854
1 ChainOpera AI(COAI) na THB
฿48.945402
1 ChainOpera AI(COAI) na TWD
NT$46.773089
1 ChainOpera AI(COAI) na AED
د.إ5.575097
1 ChainOpera AI(COAI) na CHF
Fr1.21528
1 ChainOpera AI(COAI) na HKD
HK$11.803407
1 ChainOpera AI(COAI) na AMD
֏581.35957
1 ChainOpera AI(COAI) na MAD
.د.م14.051675
1 ChainOpera AI(COAI) na MXN
$28.194496
1 ChainOpera AI(COAI) na SAR
ريال5.696625
1 ChainOpera AI(COAI) na ETB
Br234.275602
1 ChainOpera AI(COAI) na KES
KSh196.252529
1 ChainOpera AI(COAI) na JOD
د.أ1.0770419
1 ChainOpera AI(COAI) na PLN
5.590288
1 ChainOpera AI(COAI) na RON
лв6.699231
1 ChainOpera AI(COAI) na SEK
kr14.401068
1 ChainOpera AI(COAI) na BGN
лв2.567279
1 ChainOpera AI(COAI) na HUF
Ft511.131577
1 ChainOpera AI(COAI) na CZK
32.037819
1 ChainOpera AI(COAI) na KWD
د.ك0.4648446
1 ChainOpera AI(COAI) na ILS
4.937075
1 ChainOpera AI(COAI) na BOB
Bs10.496981
1 ChainOpera AI(COAI) na AZN
2.58247
1 ChainOpera AI(COAI) na TJS
SM13.990911
1 ChainOpera AI(COAI) na GEL
4.116761
1 ChainOpera AI(COAI) na AOA
Kz1,392.391869
1 ChainOpera AI(COAI) na BHD
.د.ب0.5711816
1 ChainOpera AI(COAI) na BMD
$1.5191
1 ChainOpera AI(COAI) na DKK
kr9.828577
1 ChainOpera AI(COAI) na HNL
L39.982712
1 ChainOpera AI(COAI) na MUR
69.483634
1 ChainOpera AI(COAI) na NAD
$26.250048
1 ChainOpera AI(COAI) na NOK
kr15.373292
1 ChainOpera AI(COAI) na NZD
$2.643234
1 ChainOpera AI(COAI) na PAB
B/.1.5191
1 ChainOpera AI(COAI) na PGK
K6.395411
1 ChainOpera AI(COAI) na QAR
ر.ق5.529524
1 ChainOpera AI(COAI) na RSD
дин.154.310178
1 ChainOpera AI(COAI) na UZS
soʻm18,302.405429
1 ChainOpera AI(COAI) na ALL
L127.315771
1 ChainOpera AI(COAI) na ANG
ƒ2.719189
1 ChainOpera AI(COAI) na AWG
ƒ2.719189
1 ChainOpera AI(COAI) na BBD
$3.0382
1 ChainOpera AI(COAI) na BAM
KM2.552088
1 ChainOpera AI(COAI) na BIF
Fr4,493.4978
1 ChainOpera AI(COAI) na BND
$1.97483
1 ChainOpera AI(COAI) na BSD
$1.5191
1 ChainOpera AI(COAI) na JMD
$244.058606
1 ChainOpera AI(COAI) na KHR
6,100.796746
1 ChainOpera AI(COAI) na KMF
Fr647.1366
1 ChainOpera AI(COAI) na LAK
33,023.912383
1 ChainOpera AI(COAI) na LKR
රු462.991298
1 ChainOpera AI(COAI) na MDL
L25.67279
1 ChainOpera AI(COAI) na MGA
Ar6,842.78595
1 ChainOpera AI(COAI) na MOP
P12.167991
1 ChainOpera AI(COAI) na MVR
23.24223
1 ChainOpera AI(COAI) na MWK
MK2,637.324701
1 ChainOpera AI(COAI) na MZN
MT97.07049
1 ChainOpera AI(COAI) na NPR
रु215.681818
1 ChainOpera AI(COAI) na PYG
10,773.4572
1 ChainOpera AI(COAI) na RWF
Fr2,207.2523
1 ChainOpera AI(COAI) na SBD
$12.502193
1 ChainOpera AI(COAI) na SCR
20.750906
1 ChainOpera AI(COAI) na SRD
$58.48535
1 ChainOpera AI(COAI) na SVC
$13.292125
1 ChainOpera AI(COAI) na SZL
L26.356385
1 ChainOpera AI(COAI) na TMT
m5.31685
1 ChainOpera AI(COAI) na TND
د.ت4.4615967
1 ChainOpera AI(COAI) na TTD
$10.284307
1 ChainOpera AI(COAI) na UGX
Sh5,292.5444
1 ChainOpera AI(COAI) na XAF
Fr858.2915
1 ChainOpera AI(COAI) na XCD
$4.10157
1 ChainOpera AI(COAI) na XOF
Fr858.2915
1 ChainOpera AI(COAI) na XPF
Fr154.9482
1 ChainOpera AI(COAI) na BWP
P20.416704
1 ChainOpera AI(COAI) na BZD
$3.053391
1 ChainOpera AI(COAI) na CVE
$145.058859
1 ChainOpera AI(COAI) na DJF
Fr268.8807
1 ChainOpera AI(COAI) na DOP
$97.359119
1 ChainOpera AI(COAI) na DZD
د.ج197.452618
1 ChainOpera AI(COAI) na FJD
$3.433166
1 ChainOpera AI(COAI) na GNF
Fr13,208.5745
1 ChainOpera AI(COAI) na GTQ
Q11.651497
1 ChainOpera AI(COAI) na GYD
$318.129922
1 ChainOpera AI(COAI) na ISK
kr189.8875

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ChainOpera AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka ChainOpera AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ChainOpera AI

Jakou hodnotu má dnes ChainOpera AI (COAI)?
Aktuální cena COAI v USD je 1.5191 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COAI v USD?
Aktuální cena COAI v USD je $ 1.5191. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ChainOpera AI?
Tržní kapitalizace COAI je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COAI v oběhu?
Objem COAI v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COAI?
COAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COAI?
COAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování COAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COAI je $ 6.44M USD.
Dosáhne COAI letos vyšší ceny?
COAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:45:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ChainOpera AI (COAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

