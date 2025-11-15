Tokenomika pro Ibiza Final Boss (BOSS)

Tokenomika pro Ibiza Final Boss (BOSS)

Zjistěte klíčové informace o Ibiza Final Boss (BOSS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:42:25 (UTC+8)
USD

Ibiza Final Boss (BOSS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ibiza Final Boss (BOSS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 173.79K
$ 173.79K$ 173.79K
Celkový objem:
$ 930.35M
$ 930.35M$ 930.35M
Objem v oběhu:
$ 930.35M
$ 930.35M$ 930.35M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 173.80K
$ 173.80K$ 173.80K
Historické maximum:
$ 0.04801
$ 0.04801$ 0.04801
Historické minimum:
$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728
Aktuální cena:
$ 0.0001868
$ 0.0001868$ 0.0001868

Informace o Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Oficiální webové stránky:
https://ibizafinalboss.vip/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GUy9Tu8YtvvHoL3DcXLJxXvEN8PqEus6mWQUEchcbonk

Tokenomika Ibiza Final Boss (BOSS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ibiza Final Boss (BOSS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BOSS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BOSS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BOSS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBOSS!

Jak nakupovat BOSS

Chtěli byste si přidat Ibiza Final Boss (BOSS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BOSS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Ibiza Final Boss (BOSS)

Analýza historie cen BOSS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BOSS

Chcete vědět, kam může BOSS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BOSS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim