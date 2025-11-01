BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ibiza Final Boss je 0.0003861 USD. Sledujte aktualizace cen BOSS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOSS.

Logo Ibiza Final Boss

Kurz Ibiza Final Boss(BOSS)

Aktuální cena 1 BOSS na USD

$0.0003851
$0.0003851$0.0003851
-1.45%1D
USD
Graf aktuální ceny Ibiza Final Boss (BOSS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:43:33 (UTC+8)

Informace o ceně Ibiza Final Boss (BOSS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000372
$ 0.000372$ 0.000372
Nejnižší za 24 h
$ 0.00061
$ 0.00061$ 0.00061
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000372
$ 0.000372$ 0.000372

$ 0.00061
$ 0.00061$ 0.00061

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

+0.36%

-1.45%

-5.72%

-5.72%

Cena Ibiza Final Boss (BOSS) v reálném čase je $ 0.0003861. Za posledních 24 hodin se BOSS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000372 do maxima $ 0.00061, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOSS v historii je $ 0.04818861394228114, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000170877417044728.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOSS se za poslední hodinu změnila o +0.36%, za 24 hodin o -1.45% a za posledních 7 dní o -5.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ibiza Final Boss (BOSS)

No.2644

$ 359.21K
$ 359.21K$ 359.21K

$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K

$ 359.22K
$ 359.22K$ 359.22K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,351,069.879862
930,351,069.879862 930,351,069.879862

99.99%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Ibiza Final Boss je $ 359.21K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.30K. Objem v oběhu BOSS je 930.35M, přičemž celková zásoba je 930351069.879862. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 359.22K.

Historie cen v USD pro Ibiza Final Boss (BOSS)

Sledujte změny cen Ibiza Final Boss pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000005666-1.45%
30 dní$ -0.0011169-74.32%
60 dní$ -0.0032849-89.49%
90 dní$ -0.0046139-92.28%
Změna ceny Ibiza Final Boss dnes

Dnes zaznamenal BOSS změnu o $ -0.000005666 (-1.45%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Ibiza Final Boss za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0011169 (-74.32%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Ibiza Final Boss za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BOSS ke změně o $ -0.0032849 (-89.49%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Ibiza Final Boss za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0046139 (-92.28%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Ibiza Final Boss (BOSS)?

Podívejte se na stránku Historie cen Ibiza Final Boss.

Co je Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Ibiza Final Boss investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BOSSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Ibiza Final Boss na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Ibiza Final Boss a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Ibiza Final Boss (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ibiza Final Boss (BOSS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ibiza Final Boss (BOSS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ibiza Final Boss.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ibiza Final Boss!

Tokenomika pro Ibiza Final Boss (BOSS)

Pochopení tokenomiky Ibiza Final Boss (BOSS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOSS hned teď!

Jak nakupovat Ibiza Final Boss (BOSS)

Snažíte se zjistit, jak koupit Ibiza Final Boss? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Ibiza Final Boss podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BOSS na místní měny

1 Ibiza Final Boss(BOSS) na VND
10.1602215
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na AUD
A$0.000586872
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na GBP
0.000293436
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na EUR
0.000332046
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na USD
$0.0003861
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na MYR
RM0.001617759
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na TRY
0.016227783
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na JPY
¥0.0590733
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na ARS
ARS$0.555536124
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na RUB
0.031038579
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na INR
0.034301124
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na IDR
Rp6.434997426
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na PHP
0.022660209
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na EGP
￡E.0.018166005
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BRL
R$0.002073357
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na CAD
C$0.00054054
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BDT
0.047227752
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na NGN
0.558752337
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na COP
$1.484998515
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na ZAR
R.0.006698835
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na UAH
0.016196895
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na TZS
T.Sh.0.950983605
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na VES
Bs0.0853281
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na CLP
$0.3637062
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na PKR
Rs0.108451629
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na KZT
0.204609834
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na THB
฿0.012440142
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na TWD
NT$0.011888019
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na AED
د.إ0.001416987
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na CHF
Fr0.00030888
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na HKD
HK$0.002999997
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na AMD
֏0.14776047
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na MAD
.د.م0.003571425
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na MXN
$0.007166016
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na SAR
ريال0.001447875
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na ETB
Br0.059544342
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na KES
KSh0.049880259
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na JOD
د.أ0.0002737449
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na PLN
0.001420848
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na RON
лв0.001702701
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na SEK
kr0.003660228
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BGN
лв0.000652509
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na HUF
Ft0.129911067
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na CZK
0.008142849
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na KWD
د.ك0.0001181466
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na ILS
0.001254825
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BOB
Bs0.002667951
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na AZN
0.00065637
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na TJS
SM0.003555981
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na GEL
0.001046331
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na AOA
Kz0.353895399
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BHD
.د.ب0.0001451736
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BMD
$0.0003861
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na DKK
kr0.002498067
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na HNL
L0.010162152
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na MUR
0.017660214
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na NAD
$0.006671808
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na NOK
kr0.003907332
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na NZD
$0.000671814
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na PAB
B/.0.0003861
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na PGK
K0.001625481
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na QAR
ر.ق0.001405404
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na RSD
дин.0.039220038
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na UZS
soʻm4.651806159
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na ALL
L0.032359041
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na ANG
ƒ0.000691119
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na AWG
ƒ0.000691119
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BBD
$0.0007722
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BAM
KM0.000648648
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BIF
Fr1.1420838
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BND
$0.00050193
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BSD
$0.0003861
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na JMD
$0.062030826
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na KHR
1.550600766
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na KMF
Fr0.1644786
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na LAK
8.393478093
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na LKR
රු0.117675558
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na MDL
L0.00652509
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na MGA
Ar1.73918745
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na MOP
P0.003092661
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na MVR
0.00590733
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na MWK
MK0.670312071
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na MZN
MT0.02467179
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na NPR
रु0.054818478
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na PYG
2.7382212
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na RWF
Fr0.5610033
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na SBD
$0.003177603
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na SCR
0.005274126
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na SRD
$0.01486485
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na SVC
$0.003378375
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na SZL
L0.006698835
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na TMT
m0.00135135
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na TND
د.ت0.0011339757
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na TTD
$0.002613897
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na UGX
Sh1.3451724
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na XAF
Fr0.2181465
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na XCD
$0.00104247
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na XOF
Fr0.2181465
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na XPF
Fr0.0393822
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BWP
P0.005189184
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na BZD
$0.000776061
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na CVE
$0.036868689
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na DJF
Fr0.0683397
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na DOP
$0.024745149
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na DZD
د.ج0.050185278
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na FJD
$0.000872586
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na GNF
Fr3.3571395
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na GTQ
Q0.002961387
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na GYD
$0.080857062
1 Ibiza Final Boss(BOSS) na ISK
kr0.0482625

Zdroj Ibiza Final Boss

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Ibiza Final Boss, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Ibiza Final Boss
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ibiza Final Boss

Jakou hodnotu má dnes Ibiza Final Boss (BOSS)?
Aktuální cena BOSS v USD je 0.0003861 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOSS v USD?
Aktuální cena BOSS v USD je $ 0.0003861. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ibiza Final Boss?
Tržní kapitalizace BOSS je $ 359.21K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOSS v oběhu?
Objem BOSS v oběhu je 930.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOSS?
BOSS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04818861394228114 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOSS?
BOSS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000170877417044728 USD.
Jaký je objem obchodování BOSS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOSS je $ 55.30K USD.
Dosáhne BOSS letos vyšší ceny?
BOSS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOSS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:43:33 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

