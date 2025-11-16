Tokenomika pro Jump Tom (JUMP)

Tokenomika pro Jump Tom (JUMP)

Zjistěte klíčové informace o Jump Tom (JUMP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-16 02:44:09 (UTC+8)
Jump Tom (JUMP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Jump Tom (JUMP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 500.00T
$ 500.00T$ 500.00T
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.12K
$ 6.12K$ 6.12K
Historické maximum:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.00000000001224
$ 0.00000000001224$ 0.00000000001224

Informace o Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Oficiální webové stránky:
https://www.jumptom.net
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x25bff353cdeb6b5050480d3860f02968d964f4da

Tokenomika Jump Tom (JUMP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Jump Tom (JUMP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JUMP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JUMP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JUMP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJUMP!

Jak nakupovat JUMP

Chtěli byste si přidat Jump Tom (JUMP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu JUMP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Jump Tom (JUMP)

Analýza historie cen JUMP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny JUMP

Chcete vědět, kam může JUMP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JUMP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


