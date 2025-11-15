Tokenomika pro SQUADBOOM (SBM)

Zjistěte klíčové informace o SQUADBOOM (SBM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:28:49 (UTC+8)
SQUADBOOM (SBM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SQUADBOOM (SBM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.04K
$ 5.04K$ 5.04K
Historické maximum:
$ 2.412
$ 2.412$ 2.412
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.0000504
$ 0.0000504$ 0.0000504

Informace o SQUADBOOM (SBM)

SquadBoom is a next-generation decentralized protocol designed for AI-powered content collaboration and value feedback. By introducing a closed-loop mechanism of Content Training → Insight Generation → Incentivized Distribution, SquadBoom redefines the value relationship between users and AI models—where every post trains intelligence, and every insight earns rewards.

Oficiální webové stránky:
https://www.squadboom.xyz
Bílá kniha:
https://polar-mayonnaise-d8b.notion.site/SquadBoom-WhitePaper-22b7da91c5a4801b974ad41283f332aa
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x66d25de415f41a8088b4ff28cf4ca48edf0e9b95

Tokenomika SQUADBOOM (SBM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SQUADBOOM (SBM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SBM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SBM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SBM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSBM!

Jak nakupovat SBM

Chtěli byste si přidat SQUADBOOM (SBM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu SBM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro SQUADBOOM (SBM)

Analýza historie cen SBM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny SBM

Chcete vědět, kam může SBM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SBM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

