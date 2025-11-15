Tokenomika pro DoubleZero (2Z)

Tokenomika pro DoubleZero (2Z)

Zjistěte klíčové informace o DoubleZero (2Z), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:56:05 (UTC+8)
USD

DoubleZero (2Z): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DoubleZero (2Z), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 530.09M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 3.47B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.53B
Historické maximum:
$ 1.6733
Historické minimum:
$ 0.14816182844259196
Aktuální cena:
$ 0.1527
Informace o DoubleZero (2Z)

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

Oficiální webové stránky:
https://doublezero.xyz/
Bílá kniha:
https://doublezero.xyz/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/J6pQQ3FAcJQeWPPGppWRb4nM8jU3wLyYbRrLh7feMfvd

Tokenomika DoubleZero (2Z): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DoubleZero (2Z) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů 2Z, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu 2Z, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro 2Z rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu2Z!

Historie cen pro DoubleZero (2Z)

Analýza historie cen 2Z pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny 2Z

Chcete vědět, kam může 2Z zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen 2Z kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

