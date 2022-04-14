Tokenomika pro Rocket Pool (RPL)

Zjistěte klíčové informace o Rocket Pool (RPL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Oficiální webové stránky:
https://www.rocketpool.net/
Bílá kniha:
https://docs.rocketpool.net
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rocket Pool (RPL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 186.85M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 21.63M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 65.19
Historické minimum:
$ 0.0911751633458
Aktuální cena:
$ 8.64
Tokenomika Rocket Pool (RPL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Rocket Pool (RPL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RPL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RPL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RPL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRPL!

Jak nakupovat RPL

Chtěli byste si přidat Rocket Pool (RPL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu RPL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Rocket Pool (RPL)

Analýza historie cen RPL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny RPL

Chcete vědět, kam může RPL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RPL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.