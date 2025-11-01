BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena DoubleZero je 0.1834 USD. Sledujte aktualizace cen 2Z v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 2Z.

Kurz DoubleZero(2Z)

Aktuální cena 1 2Z na USD

$0.1832
$0.1832$0.1832
-1.18%1D
USD
Graf aktuální ceny DoubleZero (2Z)
Informace o ceně DoubleZero (2Z) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1768
$ 0.1768$ 0.1768
Nejnižší za 24 h
$ 0.1921
$ 0.1921$ 0.1921
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1768
$ 0.1768$ 0.1768

$ 0.1921
$ 0.1921$ 0.1921

$ 0.7501993077269953
$ 0.7501993077269953$ 0.7501993077269953

$ 0.16313724047872777
$ 0.16313724047872777$ 0.16313724047872777

+0.60%

-1.18%

-20.85%

-20.85%

Cena DoubleZero (2Z) v reálném čase je $ 0.1834. Za posledních 24 hodin se 2Z obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1768 do maxima $ 0.1921, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 2Z v historii je $ 0.7501993077269953, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.16313724047872777.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 2Z se za poslední hodinu změnila o +0.60%, za 24 hodin o -1.18% a za posledních 7 dní o -20.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DoubleZero (2Z)

No.91

$ 636.66M
$ 636.66M$ 636.66M

$ 564.57K
$ 564.57K$ 564.57K

$ 1.83B
$ 1.83B$ 1.83B

3.47B
3.47B 3.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,967,127.2
9,999,967,127.2 9,999,967,127.2

34.71%

0.01%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace DoubleZero je $ 636.66M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 564.57K. Objem v oběhu 2Z je 3.47B, přičemž celková zásoba je 9999967127.2. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.83B.

Historie cen v USD pro DoubleZero (2Z)

Sledujte změny cen DoubleZero pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.002188-1.18%
30 dní$ -0.0166-8.30%
60 dní$ -0.0166-8.30%
90 dní$ -0.0166-8.30%
Změna ceny DoubleZero dnes

Dnes zaznamenal 2Z změnu o $ -0.002188 (-1.18%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny DoubleZero za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0166 (-8.30%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny DoubleZero za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 2Z ke změně o $ -0.0166 (-8.30%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny DoubleZero za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0166 (-8.30%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům DoubleZero (2Z)?

Podívejte se na stránku Historie cen DoubleZero.

Co je DoubleZero (2Z)

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

DoubleZero je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich DoubleZero investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu 2Za zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o DoubleZero na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na DoubleZero a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny DoubleZero (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DoubleZero (2Z) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DoubleZero (2Z) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DoubleZero.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DoubleZero!

Tokenomika pro DoubleZero (2Z)

Pochopení tokenomiky DoubleZero (2Z) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 2Z hned teď!

Jak nakupovat DoubleZero (2Z)

Snažíte se zjistit, jak koupit DoubleZero? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit DoubleZero podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

2Z na místní měny

1 DoubleZero(2Z) na VND
4,826.171
1 DoubleZero(2Z) na AUD
A$0.278768
1 DoubleZero(2Z) na GBP
0.139384
1 DoubleZero(2Z) na EUR
0.157724
1 DoubleZero(2Z) na USD
$0.1834
1 DoubleZero(2Z) na MYR
RM0.768446
1 DoubleZero(2Z) na TRY
7.708302
1 DoubleZero(2Z) na JPY
¥28.0602
1 DoubleZero(2Z) na ARS
ARS$263.883256
1 DoubleZero(2Z) na RUB
14.743526
1 DoubleZero(2Z) na INR
16.293256
1 DoubleZero(2Z) na IDR
Rp3,056.665444
1 DoubleZero(2Z) na PHP
10.763746
1 DoubleZero(2Z) na EGP
￡E.8.62897
1 DoubleZero(2Z) na BRL
R$0.984858
1 DoubleZero(2Z) na CAD
C$0.25676
1 DoubleZero(2Z) na BDT
22.433488
1 DoubleZero(2Z) na NGN
265.410978
1 DoubleZero(2Z) na COP
$705.38391
1 DoubleZero(2Z) na ZAR
R.3.18199
1 DoubleZero(2Z) na UAH
7.69363
1 DoubleZero(2Z) na TZS
T.Sh.451.72337
1 DoubleZero(2Z) na VES
Bs40.5314
1 DoubleZero(2Z) na CLP
$172.7628
1 DoubleZero(2Z) na PKR
Rs51.515226
1 DoubleZero(2Z) na KZT
97.190996
1 DoubleZero(2Z) na THB
฿5.909148
1 DoubleZero(2Z) na TWD
NT$5.646886
1 DoubleZero(2Z) na AED
د.إ0.673078
1 DoubleZero(2Z) na CHF
Fr0.14672
1 DoubleZero(2Z) na HKD
HK$1.425018
1 DoubleZero(2Z) na AMD
֏70.18718
1 DoubleZero(2Z) na MAD
.د.م1.69645
1 DoubleZero(2Z) na MXN
$3.403904
1 DoubleZero(2Z) na SAR
ريال0.68775
1 DoubleZero(2Z) na ETB
Br28.283948
1 DoubleZero(2Z) na KES
KSh23.693446
1 DoubleZero(2Z) na JOD
د.أ0.1300306
1 DoubleZero(2Z) na PLN
0.674912
1 DoubleZero(2Z) na RON
лв0.808794
1 DoubleZero(2Z) na SEK
kr1.738632
1 DoubleZero(2Z) na BGN
лв0.309946
1 DoubleZero(2Z) na HUF
Ft61.708598
1 DoubleZero(2Z) na CZK
3.867906
1 DoubleZero(2Z) na KWD
د.ك0.0561204
1 DoubleZero(2Z) na ILS
0.59605
1 DoubleZero(2Z) na BOB
Bs1.267294
1 DoubleZero(2Z) na AZN
0.31178
1 DoubleZero(2Z) na TJS
SM1.689114
1 DoubleZero(2Z) na GEL
0.497014
1 DoubleZero(2Z) na AOA
Kz168.102606
1 DoubleZero(2Z) na BHD
.د.ب0.0689584
1 DoubleZero(2Z) na BMD
$0.1834
1 DoubleZero(2Z) na DKK
kr1.186598
1 DoubleZero(2Z) na HNL
L4.827088
1 DoubleZero(2Z) na MUR
8.388716
1 DoubleZero(2Z) na NAD
$3.169152
1 DoubleZero(2Z) na NOK
kr1.856008
1 DoubleZero(2Z) na NZD
$0.319116
1 DoubleZero(2Z) na PAB
B/.0.1834
1 DoubleZero(2Z) na PGK
K0.772114
1 DoubleZero(2Z) na QAR
ر.ق0.667576
1 DoubleZero(2Z) na RSD
дин.18.629772
1 DoubleZero(2Z) na UZS
soʻm2,209.638046
1 DoubleZero(2Z) na ALL
L15.370754
1 DoubleZero(2Z) na ANG
ƒ0.328286
1 DoubleZero(2Z) na AWG
ƒ0.328286
1 DoubleZero(2Z) na BBD
$0.3668
1 DoubleZero(2Z) na BAM
KM0.308112
1 DoubleZero(2Z) na BIF
Fr542.4972
1 DoubleZero(2Z) na BND
$0.23842
1 DoubleZero(2Z) na BSD
$0.1834
1 DoubleZero(2Z) na JMD
$29.465044
1 DoubleZero(2Z) na KHR
736.545404
1 DoubleZero(2Z) na KMF
Fr78.1284
1 DoubleZero(2Z) na LAK
3,986.956442
1 DoubleZero(2Z) na LKR
රු55.896652
1 DoubleZero(2Z) na MDL
L3.09946
1 DoubleZero(2Z) na MGA
Ar826.1253
1 DoubleZero(2Z) na MOP
P1.469034
1 DoubleZero(2Z) na MVR
2.80602
1 DoubleZero(2Z) na MWK
MK318.402574
1 DoubleZero(2Z) na MZN
MT11.71926
1 DoubleZero(2Z) na NPR
रु26.039132
1 DoubleZero(2Z) na PYG
1,300.6728
1 DoubleZero(2Z) na RWF
Fr266.4802
1 DoubleZero(2Z) na SBD
$1.509382
1 DoubleZero(2Z) na SCR
2.505244
1 DoubleZero(2Z) na SRD
$7.0609
1 DoubleZero(2Z) na SVC
$1.60475
1 DoubleZero(2Z) na SZL
L3.18199
1 DoubleZero(2Z) na TMT
m0.6419
1 DoubleZero(2Z) na TND
د.ت0.5386458
1 DoubleZero(2Z) na TTD
$1.241618
1 DoubleZero(2Z) na UGX
Sh638.9656
1 DoubleZero(2Z) na XAF
Fr103.621
1 DoubleZero(2Z) na XCD
$0.49518
1 DoubleZero(2Z) na XOF
Fr103.621
1 DoubleZero(2Z) na XPF
Fr18.7068
1 DoubleZero(2Z) na BWP
P2.464896
1 DoubleZero(2Z) na BZD
$0.368634
1 DoubleZero(2Z) na CVE
$17.512866
1 DoubleZero(2Z) na DJF
Fr32.4618
1 DoubleZero(2Z) na DOP
$11.754106
1 DoubleZero(2Z) na DZD
د.ج23.838332
1 DoubleZero(2Z) na FJD
$0.414484
1 DoubleZero(2Z) na GNF
Fr1,594.663
1 DoubleZero(2Z) na GTQ
Q1.406678
1 DoubleZero(2Z) na GYD
$38.407628
1 DoubleZero(2Z) na ISK
kr22.925

Zdroj DoubleZero

Pokud chcete se podrobněji seznámit s DoubleZero, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka DoubleZero
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DoubleZero

Jakou hodnotu má dnes DoubleZero (2Z)?
Aktuální cena 2Z v USD je 0.1834 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 2Z v USD?
Aktuální cena 2Z v USD je $ 0.1834. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DoubleZero?
Tržní kapitalizace 2Z je $ 636.66M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 2Z v oběhu?
Objem 2Z v oběhu je 3.47B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 2Z?
2Z dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.7501993077269953 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 2Z?
2Z dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.16313724047872777 USD.
Jaký je objem obchodování 2Z?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 2Z je $ 564.57K USD.
Dosáhne 2Z letos vyšší ceny?
2Z může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen2Z, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod 2Z na USD

Částka

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0.1834 USD

Obchodujte 2Z

2Z/USDT
$0.1832
$0.1832$0.1832
-1.13%

