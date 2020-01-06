Tokenomika pro Origin (OGN)

Zjistěte klíčové informace o Origin (OGN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Origin (OGN)

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Oficiální webové stránky:
https://www.originprotocol.com
Bílá kniha:
https://www.originprotocol.com/litepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26

Origin (OGN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Origin (OGN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 44.93M
Celkový objem:
$ 1.41B
Objem v oběhu:
$ 679.16M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 93.25M
Historické maximum:
$ 5.2226
Historické minimum:
$ 0.04283790500370745
Aktuální cena:
$ 0.06615
Tokenomika Origin (OGN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Origin (OGN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OGN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OGN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OGN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOGN!

Jak nakupovat OGN

Chtěli byste si přidat Origin (OGN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OGN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Origin (OGN)

Analýza historie cen OGN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OGN

Chcete vědět, kam může OGN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OGN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

