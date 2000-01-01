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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ফলন অপ্টিমাইজার টোকেনসমূহ

ফলন অপ্টিমাইজার সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.715
+0.18%
+11.72%
+4.35%
$ 164.65M
$ 58.97K
2
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3596
+0.35%
+1.24%
-17.54%
$ 11.50M
$ 41.32K
3
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.103506
+0.62%
+0.19%
+24.80%
$ 7.07M
$ 767.77
4
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.651451
+0.41%
+0.10%
+8.09%
$ 6.47M
$ 1.03K
5
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.03352443
+0.02%
+0.17%
+19.39%
$ 3.35M
$ 662.66
6
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.187255
+0.18%
--
+15.83%
$ 1.87M
$ 576.58
7
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.100209
+0.69%
+0.06%
+3.03%
$ 1.32M
$ 91.76K
8
Crocodile Finance
Crocodile Finance
CROC
$ 5.74
0.00%
--
0.00%
$ 653.68K
$ 1.16
9
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00032262
+2.04%
-0.05%
+5.50%
$ 638.81K
$ 872.46K
10
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014429
+0.36%
+7.32%
-1.69%
$ 541.91K
$ 2.04M
11
Asymmetry USDaf
Asymmetry USDaf
USDAF
$ 0.991403
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 300.47K
$ 5.02K
12
stabble
stabble
STB
$ 0.00047082
+0.61%
+0.39%
+49.26%
$ 199.79K
$ 613.73
13
NAV
NAV
NAV
$ 0.00031171
+1.20%
+0.29%
-25.48%
$ 130.43K
$ 15.74
14
Mintly
Mintly
MLY
$ 0.00016294
+1.98%
+0.17%
+7.16%
$ 68.34K
$ 345.83
15
SNAKE
SNAKE
SNAKE
$ 0.02462064
-0.50%
+0.15%
+11.71%
$ 54.82K
$ 29.11
16
gSNAKE
gSNAKE
GSNAKE
$ 0.924514
+0.73%
+0.09%
+13.75%
$ 39.12K
$ 514.17
17
Yeet
Yeet
YEET
$ 4.713E-5
-0.95%
+3.40%
+9.68%
$ 33.02K
--
18
Singularry AI
Singularry AI
SINGULARRY
$ 0.00893
-1.41%
+15.52%
+2.25%
--
$ 1.38M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফলন অপ্টিমাইজার টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ফলন অপ্টিমাইজার টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 18 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $198.90M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ফলন অপ্টিমাইজার টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ফলন অপ্টিমাইজার টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 15.52% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে SINGULARRY সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ফলন অপ্টিমাইজার টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 18 ফলন অপ্টিমাইজার টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ফলন অপ্টিমাইজার টোকেনগুলোর মধ্যে CVX, ATM, SDT অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ফলন অপ্টিমাইজার বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ফলন অপ্টিমাইজার টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $198.90M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ফলন অপ্টিমাইজার সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।