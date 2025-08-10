GSNAKE সম্পর্কে আরও

gSNAKE প্রাইস (GSNAKE)

gSNAKE (GSNAKE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$27.84
$27.84$27.84
+1.10%1D
USD

আজকে gSNAKE (GSNAKE) এর প্রাইস

gSNAKE(GSNAKE) বর্তমানে 27.84USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 443.70KUSD। GSNAKE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

gSNAKE এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.14%
gSNAKE এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
15.94K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GSNAKE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GSNAKE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ gSNAKE (GSNAKE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, gSNAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.314354 ছিল।
গত 30 দিনে, gSNAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.7951610560 ছিল।
গত 60 দিনে, gSNAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -6.9664366080 ছিল।
গত 90 দিনে, gSNAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -37.6477001700753 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.314354+1.14%
30 দিন$ -2.7951610560-10.04%
60 দিন$ -6.9664366080-25.02%
90 দিন$ -37.6477001700753-57.48%

gSNAKE (GSNAKE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

gSNAKE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 27.04
$ 27.04$ 27.04

$ 28.56
$ 28.56$ 28.56

$ 802.46
$ 802.46$ 802.46

+1.45%

+1.14%

+3.52%

gSNAKE (GSNAKE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 443.70K
$ 443.70K$ 443.70K

--
----

15.94K
15.94K 15.94K

gSNAKE (GSNAKE) কী?

Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

gSNAKE (GSNAKE) এর টোকেনোমিক্স

gSNAKE (GSNAKE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GSNAKEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

GSNAKE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 GSNAKE থেকে VND
732,609.6
1 GSNAKE থেকে AUD
A$42.5952
1 GSNAKE থেকে GBP
20.6016
1 GSNAKE থেকে EUR
23.664
1 GSNAKE থেকে USD
$27.84
1 GSNAKE থেকে MYR
RM118.0416
1 GSNAKE থেকে TRY
1,132.2528
1 GSNAKE থেকে JPY
¥4,092.48
1 GSNAKE থেকে ARS
ARS$36,874.08
1 GSNAKE থেকে RUB
2,226.9216
1 GSNAKE থেকে INR
2,442.1248
1 GSNAKE থেকে IDR
Rp449,032.1952
1 GSNAKE থেকে KRW
38,666.4192
1 GSNAKE থেকে PHP
1,579.92
1 GSNAKE থেকে EGP
￡E.1,351.3536
1 GSNAKE থেকে BRL
R$151.1712
1 GSNAKE থেকে CAD
C$38.1408
1 GSNAKE থেকে BDT
3,378.1056
1 GSNAKE থেকে NGN
42,633.8976
1 GSNAKE থেকে UAH
1,150.0704
1 GSNAKE থেকে VES
Bs3,563.52
1 GSNAKE থেকে CLP
$26,893.44
1 GSNAKE থেকে PKR
Rs7,888.7424
1 GSNAKE থেকে KZT
15,024.1344
1 GSNAKE থেকে THB
฿899.7888
1 GSNAKE থেকে TWD
NT$832.416
1 GSNAKE থেকে AED
د.إ102.1728
1 GSNAKE থেকে CHF
Fr22.272
1 GSNAKE থেকে HKD
HK$218.2656
1 GSNAKE থেকে MAD
.د.م251.6736
1 GSNAKE থেকে MXN
$516.9888
1 GSNAKE থেকে PLN
101.3376
1 GSNAKE থেকে RON
лв121.104
1 GSNAKE থেকে SEK
kr266.4288
1 GSNAKE থেকে BGN
лв46.4928
1 GSNAKE থেকে HUF
Ft9,446.6688
1 GSNAKE থেকে CZK
584.0832
1 GSNAKE থেকে KWD
د.ك8.4912
1 GSNAKE থেকে ILS
95.4912