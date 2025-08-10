gSNAKE প্রাইস (GSNAKE)
gSNAKE(GSNAKE) বর্তমানে 27.84USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 443.70KUSD। GSNAKE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GSNAKE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GSNAKE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, gSNAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.314354 ছিল।
গত 30 দিনে, gSNAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.7951610560 ছিল।
গত 60 দিনে, gSNAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -6.9664366080 ছিল।
গত 90 দিনে, gSNAKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -37.6477001700753 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.314354
|+1.14%
|30 দিন
|$ -2.7951610560
|-10.04%
|60 দিন
|$ -6.9664366080
|-25.02%
|90 দিন
|$ -37.6477001700753
|-57.48%
gSNAKE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.45%
+1.14%
+3.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development
