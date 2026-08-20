Singularry AI প্রাইস(SINGULARRY)
আজ Singularry AI (SINGULARRY)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00898, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.69% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SINGULARRY থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি SINGULARRY-এর জন্য ৳ 0.00898।
Singularry AI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #4367 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 SINGULARRY। গত 24 ঘণ্টায়, SINGULARRY এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00541 (নিম্ন) এবং ৳ 0.00963 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 6.3563012327341680967 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.695211909919310355।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SINGULARRY গত ঘণ্টায় +1.46% এবং গত 7 দিনে +1.35% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 16.47K-তে পৌঁছেছে।
No.4367
0.00%
BSC
Singularry AI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 16.47K। SINGULARRY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 8.98M।
+1.46%
+3.69%
+1.35%
+1.35%
Singularry AI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0390546
|+3.69%
|30 দিন
|৳ -0.00323
|-26.46%
|60 দিন
|৳ -0.01635
|-64.55%
|90 দিন
|৳ -0.01102
|-55.10%
আজ, SINGULARRY এর পরিবর্তন ৳ +0.0390546 (+3.69%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00323(-26.46%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SINGULARRY এর প্রাইস ৳ -0.01635 (-64.55%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.01102 (-55.10%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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2040 সালে, Singularry AI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Singularry AI (SINGULARRY) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Singularry AI is a DeFAI SuperApp on BNB Chain combining AI-powered DeFi automation, a non-custodial smart wallet, AI/NFA agents, launchpad functionality, yield strategies, token discovery, and integrations across major BNB Chain DeFi protocols.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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