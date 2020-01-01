ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ আইপি মিম টোকেনসমূহ

আইপি মিম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006849
+0.12%
+9.53%
+10.03%
$ 425.38M
$ 68.01M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1302
+0.23%
+7.88%
+6.64%
$ 130.10M
$ 1.32M
3
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003615
+0.39%
+13.58%
+12.87%
$ 32.12M
$ 163.71M
4
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 7.285E-5
+3.04%
+14.00%
+13.37%
$ 30.65M
--
5
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004765
-0.25%
+6.88%
+4.08%
$ 26.73M
$ 128.14M
6
JOE
JOE
JOE
$ 0.02913
+0.96%
+9.31%
+4.11%
$ 13.42M
$ 2.00M
7
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001797
+1.03%
+9.62%
+9.55%
$ 13.36M
$ 36.44B
8
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.012224
+1.56%
+11.56%
+13.56%
$ 11.95M
$ 5.94M
9
Bert
Bert
BERT
$ 0.011647
+1.90%
+21.82%
+28.12%
$ 11.02M
$ 12.72M
10
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart Dust
UFD
$ 0.009105
+0.52%
+10.17%
+4.22%
$ 9.14M
$ 6.79M
11
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.43
-0.18%
+0.12%
+7.74%
$ 3.16M
$ 7.92K
12
Wen
Wen
WEN
$ 0.000005073
+7.41%
+30.51%
+20.23%
$ 2.69M
$ 20.38B
13
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.0025381
-0.40%
+0.18%
+22.06%
$ 2.54M
$ 369.32K
14
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002388
-1.89%
+1.06%
+8.14%
$ 2.23M
$ 27.06M
15
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000002033
+0.10%
+18.28%
+21.39%
$ 1.95M
$ 30.22T
16
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00135044
-0.14%
+0.05%
-5.01%
$ 1.36M
$ 37.13K
17
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.0000009187
+0.56%
+20.99%
+27.35%
$ 861.40K
$ 164.44M
18
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.00085726
-0.28%
+0.14%
+15.76%
$ 827.55K
$ 2.18K
19
MUFFIN
MUFFIN
MUFFIN
$ 0.00034457
-0.35%
+0.14%
+23.13%
$ 344.56K
$ 1.57K
20
WASSIE
WASSIE
WASSIE
$ 4.77816E-7
+1.42%
+20.50%
+28.01%
$ 327.29K
--
21
Never Give Up
Never Give Up
MINER
$ 0.00017875
-0.44%
+0.15%
+15.51%
$ 178.80K
$ 3.84K
22
Kimchi
Kimchi
KIMCHI
$ 1.12103E-7
+1.93%
+29.80%
+24.55%
$ 112.12K
--
23
Kimchi Coin
Kimchi Coin
KIMCHI
$ 4.136E-9
+1.52%
+15.10%
+4.95%
$ 41.37K
--
24
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006415
+2.22%
+5.45%
+1.88%
--
$ 3.85B
25
A Hunters Dream
A Hunters Dream
CAW
$ 0.000000028678
+0.09%
+23.59%
+21.71%
--
$ 3.44T
26
Manyu
Manyu
MANYU
$ 0.000000005511
+1.27%
+19.52%
+40.30%
--
$ 15.11T

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আইপি মিম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
আইপি মিম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 26 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $720.49M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা আইপি মিম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা আইপি মিম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 30.51% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WEN সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো আইপি মিম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 26 আইপি মিম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় আইপি মিম টোকেনগুলোর মধ্যে PENGU, APE, MEW অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
আইপি মিম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব আইপি মিম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $720.49M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

আইপি মিম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।