Kimchi প্রাইস (KIMCHI)
Kimchi(KIMCHI) বর্তমানে 0.00001311USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.05KUSD। KIMCHI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KIMCHI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KIMCHI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kimchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kimchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000012559 ছিল।
গত 60 দিনে, Kimchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000154 ছিল।
গত 90 দিনে, Kimchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001182265862338417 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000012559
|+9.58%
|60 দিন
|$ -0.0000000154
|-0.11%
|90 দিন
|$ -0.000001182265862338417
|-8.27%
Kimchi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Kimchi was born from the Pickle & Fluffy Pickle merger to create one spicy Pickle! Meme coins have captured the imagination of the crypto community with their viral appeal and grassroots movements. However, they often lack fundamental utility and sustainability. Shiba AI seeks to transcend these limitations by integrating artificial intelligence into its ecosystem, unlocking new possibilities for meme coins.
Kimchi (KIMCHI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KIMCHIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
