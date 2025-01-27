STONKS

The coin issued by the official Nasdaq Twitter account is now community-governed.

নামSTONKS

র‍্যাঙ্কNo.3584

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.07585045131852913,2025-02-01

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000661340687722255,2025-01-27

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাThe coin issued by the official Nasdaq Twitter account is now community-governed.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

