Asteroid প্রাইস(ASTEROID1)
আজ Asteroid (ASTEROID1)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.002252, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.77% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ASTEROID1 থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ASTEROID1-এর জন্য ৳ 0.002252।
Asteroid বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1369 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.25M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B ASTEROID1। গত 24 ঘণ্টায়, ASTEROID1 এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0019 (নিম্ন) এবং ৳ 0.002324 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 2.1361644834788082396 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.0003352155144569528।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ASTEROID1 গত ঘণ্টায় -2.26% এবং গত 7 দিনে +1.85% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 61.99K-তে পৌঁছেছে।
No.1369
100.00%
ETH
Asteroid এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.25M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 61.99K। ASTEROID1 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 2.25M।
-2.26%
+3.77%
+1.85%
+1.85%
Asteroid এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.01001649
|+3.77%
|30 দিন
|৳ +0.001054
|+87.97%
|60 দিন
|৳ -0.001411
|-38.53%
|90 দিন
|৳ -0.001523
|-40.35%
আজ, ASTEROID1 এর পরিবর্তন ৳ +0.01001649 (+3.77%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.001054(+87.97%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ASTEROID1 এর প্রাইস ৳ -0.001411 (-38.53%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.001523 (-40.35%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Asteroid প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Asteroid-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ASTEROID1 মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
**বাজারের গঠন** ASTEROID1_USDT ার ঘণ্টার সময়কালে বর্তমান মূল্য 0.003565 USDT, যা কেন্দ্রীয় হার্মিটেজ অঞ্চলে অবস্থিত। MA গ্রুপের ৫-৬ নম্বর পর্যায়ে ক্রয়ের অনুপাত বেশি এবং EMA গ্রুপের ৭ নম্বর পর্যায়ে ক্রয়ের সংকেত প্রাধান্য পেয়েছে। মূল্য কেন্দ্রীয় হার্মিটেজ ও R1 (0.003663) এর মধ্যবর্তী অঞ্চলের নিচের সীমায় চলছে, যা S1 (0.003458) থেকে প্রায় ৩% দূরে। **গতিশীলতার অবস্থা** MACD ডাইভারজেন্স সংকেত প্রদর্শন করেছে, এবং ছোট সময়ের গতিশীলতা দ্রুত ও ধীর সূচকের মধ্যে বিভক্ত হয়ে আছে। RSI মাঝারি স্তরে অবস্থান করছে, আর KDJ এবং StochRSI ডেটা অনুপস্থিত থাকায় গতিশীলতার সম্পূর্ণতা মূল্যায়ন সীমাবদ্ধ হয়েছে। BOLL চ্যানেলের অবস্থা অস্পষ্ট, তাই উত্তরণের পরিবর্তন সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরসমূহ** উপরের দিকে R1 অবস্থান করছে 0.003663 (বর্তমান মূল্যের চেয়ে +2.7%), যা নিকটস্থ পর্যবেক্ষণ স্তর হিসেবে কাজ করছে। R2 অবস্থান করছে 0.00377 (+5.7%) এবং এটি দূরবর্তী সার্বিক সংকেত হিসেবে কাজ করবে। নিচের দিকে S1 অবস্থান করছে 0.003458 (-3.0%), যা নিকটস্থ সমর্থন স্তর হিসেবে কাজ করছে। S2 অবস্থান করছে 0.00336 (-5.7%), যা গঠনগত সমর্থন স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Asteroid এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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