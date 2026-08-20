CRYPTO CLOUD প্রাইস (CLOUD)
আজ CRYPTO CLOUD (CLOUD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00139184, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.27% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CLOUD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CLOUD-এর জন্য $ 0.00139184।
CRYPTO CLOUD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 555,338 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 398.99M CLOUD। গত 24 ঘণ্টায়, CLOUD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00128144 (নিম্ন) এবং $ 0.00140324 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00850168 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CLOUD গত ঘণ্টায় -0.07% এবং গত 7 দিনে +6.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 113.61-তে পৌঁছেছে।
CRYPTO CLOUD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 555.34K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 113.61। CLOUD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 398.99M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 398991500.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 555.34K।
-0.07%
+7.27%
+6.16%
+6.16%
আজকে, CRYPTO CLOUD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CRYPTO CLOUD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001305326 ছিল।
গত 60 দিনে, CRYPTO CLOUD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001498594 ছিল।
গত 90 দিনে, CRYPTO CLOUD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000343379112554 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+7.27%
|30 দিন
|$ +0.0001305326
|+9.38%
|60 দিন
|$ -0.0001498594
|-10.76%
|90 দিন
|$ +0.0000000343379112554
|+0.00%
2040 সালে, CRYPTO CLOUD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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CRYPTO CLOUD-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
CRYPTO CLOUD-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk0.1711671438995660352000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
CLOUD-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
CLOUD-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
CRYPTO CLOUD-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, CRYPTO CLOUD-এর দামের পরিবর্তন 7.26% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
CRYPTO CLOUD-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, CRYPTO CLOUD-এর দাম Tk0.1575902581321559232000 থেকে Tk0.1725691049298964272000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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