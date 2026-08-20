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CRYPTO CLOUD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00139184 USD। CLOUD-এর মার্কেট ক্যাপ 555,338 USD। CLOUD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!CRYPTO CLOUD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00139184 USD। CLOUD-এর মার্কেট ক্যাপ 555,338 USD। CLOUD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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CRYPTO CLOUD প্রাইস (CLOUD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CLOUD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.0013961
$0.0013961$0.0013961
+7.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
CRYPTO CLOUD (CLOUD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:04:32 (UTC+8)

CRYPTO CLOUD-এর আজকের প্রাইস

আজ CRYPTO CLOUD (CLOUD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00139184, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.27% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CLOUD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CLOUD-এর জন্য $ 0.00139184

CRYPTO CLOUD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 555,338 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 398.99M CLOUD। গত 24 ঘণ্টায়, CLOUD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00128144 (নিম্ন) এবং $ 0.00140324 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00850168 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CLOUD গত ঘণ্টায় -0.07% এবং গত 7 দিনে +6.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 113.61-তে পৌঁছেছে।

CRYPTO CLOUD (CLOUD) এর মার্কেট তথ্য

$ 555.34K
$ 555.34K$ 555.34K

$ 113.61
$ 113.61$ 113.61

$ 555.34K
$ 555.34K$ 555.34K

398.99M
398.99M 398.99M

398,991,500.0
398,991,500.0 398,991,500.0

CRYPTO CLOUD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 555.34K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 113.61। CLOUD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 398.99M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 398991500.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 555.34K

CRYPTO CLOUD-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00128144
$ 0.00128144$ 0.00128144
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00140324
$ 0.00140324$ 0.00140324
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00128144
$ 0.00128144$ 0.00128144

$ 0.00140324
$ 0.00140324$ 0.00140324

$ 0.00850168
$ 0.00850168$ 0.00850168

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

+7.27%

+6.16%

+6.16%

CRYPTO CLOUD (CLOUD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, CRYPTO CLOUD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CRYPTO CLOUD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001305326 ছিল।
গত 60 দিনে, CRYPTO CLOUD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001498594 ছিল।
গত 90 দিনে, CRYPTO CLOUD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000343379112554 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+7.27%
30 দিন$ +0.0001305326+9.38%
60 দিন$ -0.0001498594-10.76%
90 দিন$ +0.0000000343379112554+0.00%

CRYPTO CLOUD এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য CRYPTO CLOUD (CLOUD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CLOUD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
CRYPTO CLOUD (CLOUD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, CRYPTO CLOUD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে CRYPTO CLOUD এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? CLOUD এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, CRYPTO CLOUD প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

CRYPTO CLOUD (CLOUD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Internet Computer EcosystemMeme

CRYPTO CLOUD সম্পর্কে

CRYPTO CLOUD-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

CRYPTO CLOUD-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk0.1711671438995660352000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

CLOUD-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

CLOUD-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

CRYPTO CLOUD-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, CRYPTO CLOUD-এর দামের পরিবর্তন 7.26% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

CRYPTO CLOUD-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, CRYPTO CLOUD-এর দাম Tk0.1575902581321559232000 থেকে Tk0.1725691049298964272000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: CRYPTO CLOUD সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:04:32 (UTC+8)

CRYPTO CLOUD (CLOUD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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