SPDR S P 500 ETF প্রাইস(SPYON)
আজ SPDR S P 500 ETF (SPYON)-এর লাইভ প্রাইস $ 667.34, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.55% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SPYON থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SPYON-এর জন্য $ 667.34।
SPDR S P 500 ETF বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #707 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 24.70M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 37.01K SPYON। গত 24 ঘণ্টায়, SPYON এর ট্রেড হয়েছে $ 665.6 (নিম্ন) এবং $ 686.42 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 690.6831306581166 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 640.4052156827559।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SPYON গত ঘণ্টায় +0.07% এবং গত 7 দিনে -0.24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 59.82K-তে পৌঁছেছে।
SPDR S P 500 ETF এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 24.70M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 59.82K। SPYON এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 37.01K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 37007.44031758। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 24.70M।
SPDR S P 500 ETF এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -10.5066
|-1.55%
|30 দিন
|$ -3.35
|-0.50%
|60 দিন
|$ +5.9
|+0.89%
|90 দিন
|$ +67.34
|+11.22%
আজ, SPYON এর পরিবর্তন $ -10.5066 (-1.55%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -3.35(-0.50%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SPYON এর প্রাইস $ +5.9 (+0.89%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +67.34 (+11.22%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি SPDR S P 500 ETF (SPYON) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই SPDR S P 500 ETF প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, SPDR S P 500 ETF এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
SPDR S P 500 ETF সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
