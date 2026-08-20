OpenGradient প্রাইস(OPG)
আজ OpenGradient (OPG)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.10009, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.14% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OPG থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি OPG-এর জন্য ৳ 0.10009।
OpenGradient বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #400 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 19.02M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 190.00M OPG। গত 24 ঘণ্টায়, OPG এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.09701 (নিম্ন) এবং ৳ 0.10328 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 58.9360824389348938113 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 17.0104257023826955797।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OPG গত ঘণ্টায় -0.18% এবং গত 7 দিনে +7.43% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 82.04K-তে পৌঁছেছে।
No.400
19.00%
BASE
OpenGradient এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 19.02M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 82.04K। OPG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 190.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 100.09M।
-0.18%
+0.14%
+7.43%
+7.43%
OpenGradient এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0171009
|+0.14%
|30 দিন
|৳ -0.00661
|-6.20%
|60 দিন
|৳ -0.05981
|-37.41%
|90 দিন
|৳ -0.19241
|-65.79%
আজ, OPG এর পরিবর্তন ৳ +0.0171009 (+0.14%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00661(-6.20%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, OPG এর প্রাইস ৳ -0.05981 (-37.41%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.19241 (-65.79%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি OpenGradient (OPG) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই OpenGradient প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি OpenGradient-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
OPG মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
OPG_USDT ার ঘন্টার সময়সীমায় 0.09988 মূল্যের পরিসরে চলছে। দামটি S1 হাব 0.0996 এবং কেন্দ্রীয় মূল্য 0.1001-এর মধ্যে অবস্থান করছে। বর্তমান গঠন কেন্দ্রীয় স্তরের নিচের অংশে রয়েছে। মুভিং এভারেজ গ্রুপ বর্তমানে বাছাই করা অবস্থায় আছে, যা বাড়তি উত্থানের সূচনা করে। স্বল্পমেয়াদী ক্রেতাদের শক্তি এখনও বজায় রয়েছে। দামটি কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ স্তরের চাপে আবদ্ধ রয়েছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেড ক্রস ফর্মেশন দেখাচ্ছে। দ্রুত ও ধীর লাইনের শক্তির মধ্যে বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। RSI ইন্ডিকেটর মাঝারি অঞ্চলে দোলাচ্ছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো কোনো চরম ওভারবোল বা ওভারসোল সংকেত প্রকাশ করেনি। Bollinger Bands এর প্রস্থ স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। প্রতিক্রিয়া হার বা উত্তেজনার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রসারণ বা সঙ্কুচিত হওয়া দেখা যায়নি। ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি প্রায় সমান অবস্থায় রয়েছে। স্বল্পমেয়াদী দিকনির্দেশনামূলক শক্তি অপর্যাপ্ত। উপরের নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর R1 হাব 0.1007-এ অবস্থিত। এই মূল্য বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.8% দূরে। দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর R2 হাব 0.1012-এ অবস্থিত। নিচের নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1 হাব 0.0996-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.3% দূরে। গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন স্তর নেমে এসেছে S2 হাব 0.0990-এ। ট্রেডাররা মূল্য হাবগুলোর মধ্যে ভেদ করার ক্ষেত্রে সফলতার পরিমাপ করতে হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, OpenGradient এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে OpenGradient (OPG) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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OpenGradient is the Network for Open Intelligence — a decentralized infrastructure network designed to host, execute, and verify AI models at scale. The network operates as a specialized AI coprocessor, enabling applications, blockchains, and agents to outsource compute to a dedicated network of GPU and TEE nodes. Validators verify every computational proof (TEE attestation or zkML proof) at consensus before it settles on-chain, enabling trustless usage of AI from any network or application. The platform hosts 2,000+ models, has processed 2M+ verifiable inferences, and generated 500K+ cryptographic proofs. Backed by a16z crypto, Coinbase Ventures, and 30+ strategic investors ($9.5M raised).
OpenGradient সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ OpenGradient প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
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