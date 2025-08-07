SAHARA সম্পর্কে আরও

SaharaAI লোগো

SaharaAI প্রাইস(SAHARA)

SaharaAI (SAHARA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.09055
$0.09055$0.09055
+3.47%1D
USD

SAHARA এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

SaharaAI(SAHARA) বর্তমানে 0.09058USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ --USD। SAHARA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

SaharaAI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 2.40M USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.47%
SaharaAI এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
-- USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SAHARA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SAHARA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

SAHARA এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

SaharaAI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0030367+3.47%
30 দিন$ +0.01467+19.32%
60 দিন$ +0.08058+805.80%
90 দিন$ +0.08058+805.80%
SaharaAI আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, SAHARA এর পরিবর্তন $ +0.0030367 (+3.47%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

SaharaAI 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.01467(+19.32%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

SaharaAI 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SAHARA এর প্রাইস $ +0.08058 (+805.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

SaharaAI 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.08058 (+805.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

SAHARA এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

SaharaAI এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.08631
$ 0.08631$ 0.08631

$ 0.09131
$ 0.09131$ 0.09131

$ 0.1674
$ 0.1674$ 0.1674

+0.37%

+3.47%

+8.62%

SAHARA এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

--
----

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

--
----

SaharaAI (SAHARA) কী?

Sahara AI is a blockchain-powered AI platform that empowers users to collaboratively create and monetize AI assets including proprietary models, datasets, and applications.

MEXC-তে SaharaAI উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার SaharaAI এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে SAHARA এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে SaharaAI সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার SaharaAI কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

SaharaAI এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো SaharaAI, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। SAHARA এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের SaharaAI এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

SaharaAI প্রাইসের ইতিহাস

SAHARA এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা SAHARA এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের SaharaAI এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

SaharaAI (SAHARA) এর টোকেনোমিক্স

SaharaAI (SAHARA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SAHARAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

SaharaAI (SAHARA) কীভাবে কিনবেন

SaharaAI কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ SaharaAI কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

SAHARA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SAHARA থেকে VND
2,383.6127
1 SAHARA থেকে AUD
A$0.1385874
1 SAHARA থেকে GBP
0.0670292
1 SAHARA থেকে EUR
0.076993
1 SAHARA থেকে USD
$0.09058
1 SAHARA থেকে MYR
RM0.3840592
1 SAHARA থেকে TRY
3.6838886
1 SAHARA থেকে JPY
¥13.31526
1 SAHARA থেকে ARS
ARS$119.1833524
1 SAHARA থেকে RUB
7.2454942
1 SAHARA থেকে INR
7.9456776
1 SAHARA থেকে IDR
Rp1,460.9675374
1 SAHARA থেকে KRW
125.8047504
1 SAHARA থেকে PHP
5.140415
1 SAHARA থেকে EGP
￡E.4.3967532
1 SAHARA থেকে BRL
R$0.4918494
1 SAHARA থেকে CAD
C$0.1240946
1 SAHARA থেকে BDT
10.996412
1 SAHARA থেকে NGN
138.7133062
1 SAHARA থেকে UAH
3.7436714
1 SAHARA থেকে VES
Bs11.59424
1 SAHARA থেকে CLP
$87.68144
1 SAHARA থেকে PKR
Rs25.6812416
1 SAHARA থেকে KZT
48.908671
1 SAHARA থেকে THB
฿2.9275456
1 SAHARA থেকে TWD
NT$2.708342
1 SAHARA থেকে AED
د.إ0.3324286
1 SAHARA থেকে CHF
Fr0.072464
1 SAHARA থেকে HKD
HK$0.7101472
1 SAHARA থেকে MAD
.د.م0.8188432
1 SAHARA থেকে MXN
$1.6829764
1 SAHARA থেকে PLN
0.3297112
1 SAHARA থেকে RON
лв0.394023
1 SAHARA থেকে SEK
kr0.8668506
1 SAHARA থেকে BGN
лв0.1512686
1 SAHARA থেকে HUF
Ft30.756439
1 SAHARA থেকে CZK
1.9003684
1 SAHARA থেকে KWD
د.ك0.0276269
1 SAHARA থেকে ILS
0.3106894

SaharaAI সম্পর্কিত রিসোর্স

SaharaAI সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল SaharaAI ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

