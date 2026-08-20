Perle প্রাইস(PRL)
আজ Perle (PRL)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.2994, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.05% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PRL থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি PRL-এর জন্য ৳ 0.2994।
Perle বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- PRL। গত 24 ঘণ্টায়, PRL এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.2984 (নিম্ন) এবং ৳ 0.4483 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PRL গত ঘণ্টায় -3.39% এবং গত 7 দিনে -5.47% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 410.31K-তে পৌঁছেছে।
SOL
Perle এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 410.31K। PRL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 299.40M।
-3.39%
-11.05%
-5.47%
-5.47%
Perle এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -4.545429
|-11.05%
|30 দিন
|৳ +0.1262
|+72.86%
|60 দিন
|৳ +0.1577
|+111.29%
|90 দিন
|৳ +0.0978
|+48.51%
আজ, PRL এর পরিবর্তন ৳ -4.545429 (-11.05%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.1262(+72.86%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, PRL এর প্রাইস ৳ +0.1577 (+111.29%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0978 (+48.51%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Perle (PRL) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Perle প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Perle-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
PRL মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
PRL_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.3079 স্তরে অবস্থান করছে। মূল্যটি S1 হাব 0.2986 এবং কেন্দ্রীয় স্তর 0.3213-এর মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। ছোট সময়ের গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার কেন্দ্রীয় স্তর বর্তমান মূল্যের উপরে অবস্থিত। বাজারের গঠন প্রকাশ করছে যে, মূল্য কেন্দ্রীয় স্তরের প্রতিরোধের চাপে আবদ্ধ রয়েছে। ক্রেতা ও বিক্রেতারা সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই লড়াই করছে। সূচকগুলোর সামঞ্জস্যে বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে। দ্রুত সূচক নিচের দিকে সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখাচ্ছে, আর ধীর সূচক মধ্যম পর্যায়ে স্থিতিশীল দোলনার অবস্থায় রয়েছে। MACD ডাইভারজেন্স ফর্মেশন তৈরি করেছে। শক্তির বিতরণ বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির প্রদর্শন করছে। RSI সূচক মধ্যম পর্যায়ের মান দেখাচ্ছে। KDJ এবং StochRSI কোনো চরম অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে না। Bollinger Bands এর প্রসারণ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। অস্থিরতা সংকোচনের পর্যায়ে রয়েছে। দ্রুত ও ধীর সূচকের দিকনির্দেশনা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ছোট সময়ের নিম্নমুখী চাপ বিদ্যমান। মধ্যমেয়াদী প্রবণতা এখনও বিপর্যয়ের সংকেত প্রদর্শন করেনি। শক্তির কেন্দ্রীভূত হওয়ার মাত্রা কম। বাজারে একতরফা চালনার কোনো শক্তি অভাব রয়েছে। লেনদেনের সক্রিয়তা সাধারণ পর্যায়ে রয়েছে। নিকটস্থ সমর্থন স্তর 0.2986-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3.0% নিচে। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর 0.3213-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.3% উপরে। দূরবর্তী সমর্থন স্তর 0.2778 এবং দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর 0.3421। এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো বর্তমান বাজারের সীমানা গঠন করছে। মূল্য এই সীমানা অতিক্রম করতে হলে লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তন প্রয়োজন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে দোলনার প্যাটার্ন আপাতত বজায় রয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Perle এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Perle (PRL) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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