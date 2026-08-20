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Infrared-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.009821 BDT। IR-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। IR-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Infrared-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.009821 BDT। IR-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। IR-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

IR সম্পর্কে আরও

IR প্রাইসের তথ্য

IR কী

IR হোয়াইটপেপার

IR অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

IR টোকেনোমিক্স

IR প্রাইস পূর্বাভাস

IR ইতিহাস

IR ক্রয়ের গাইড

IR-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

IR স্পট

IR USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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Infrared প্রাইস(IR)

1 IR থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳1.20046883
৳1.20046883৳1.20046883
+0.19%1D
BDT
Infrared (IR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:38:04 (UTC+8)

Infrared-এর আজকের প্রাইস

আজ Infrared (IR)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.009821, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.19% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান IR থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি IR-এর জন্য ৳ 0.009821

Infrared বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- IR। গত 24 ঘণ্টায়, IR এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.009183 (নিম্ন) এবং ৳ 0.012163 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, IR গত ঘণ্টায় -0.05% এবং গত 7 দিনে -7.38% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 90.56K-তে পৌঁছেছে।

Infrared (IR) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 90.56K
৳ 90.56K৳ 90.56K

৳ 9.82M
৳ 9.82M৳ 9.82M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BERACHAIN

Infrared এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 90.56K। IR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 9.82M

Infrared-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.009183
৳ 0.009183৳ 0.009183
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.012163
৳ 0.012163৳ 0.012163
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.009183
৳ 0.009183৳ 0.009183

৳ 0.012163
৳ 0.012163৳ 0.012163

--
----

--
----

-0.05%

+0.19%

-7.38%

-7.38%

Infrared (IR) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Infrared এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.00227657+0.19%
30 দিন৳ -0.000629-6.02%
60 দিন৳ -0.005199-34.62%
90 দিন৳ -0.008299-45.81%
Infrared আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, IR এর পরিবর্তন ৳ +0.00227657 (+0.19%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Infrared 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.000629(-6.02%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Infrared 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, IR এর প্রাইস ৳ -0.005199 (-34.62%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Infrared 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.008299 (-45.81%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Infrared (IR) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Infrared প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Infrared-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Infrared-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Infrared-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

IR মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 72% | বিয়ারিশ 28%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপ্রাইস > R2R2 এর উপরেউচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)ওভারসোল্ড< 30পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
MA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।

**বাজারের গঠন** IR_USDT 4-ঘণ্টার চক্রে বর্তমান মূল্য 0.0307, কেন্দ্রীয় স্তর 0.02921-এর উপরে 5.1% পরিমাণে অবস্থান করছে। এই মূল্যটি R1 (0.02967) এবং R2 (0.03016) এর মধ্যে অবস্থান করছে। MA ও EMA উভয় সিস্টেমের 5-6 স্তরেই ক্রয়ের অনুপাত রেকর্ড করা হয়েছে, এবং মূল্য কেন্দ্রীয় স্তরের উপরের অংশে চলছে। **গতিশীলতার অবস্থা** MACD ক্রসওভার আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে, আর এসআই ওভারসোল্ড অঞ্চলে অবস্থান করছে। ফাস্ট লাইন এবং স্লো লাইন সিস্টেমে স্তর ভেদ হয়েছে, গতিশীলতার ঘনত্ব বাই পক্ষের দিকে ঝুঁকে আছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ সমন্বয় সৃষ্টি হয়নি। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরসমূহ** উপরের দিকে R2 অবস্থান করছে 0.03016-এ (বর্তমান মূল্য থেকে -1.8%), আর R1 অবস্থান করছে 0.02967-এ (বর্তমান মূল্য থেকে -3.4%)। নিচের দিকে কেন্দ্রীয় স্তর 0.02921 নিকটস্থ সমর্থন হিসেবে কাজ করছে (বর্তমান মূল্য থেকে -4.9%), আর S1 অবস্থান করছে 0.02872-এ (বর্তমান মূল্য থেকে -6.4%)।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Infrared-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

IR টোকেনের দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. ইনফ্রারেডের DeFi প্রোটোকলগুলির বাজারের চাহিদা এবং গ্রহণযোগ্যতা
2. প্ল্যাটফর্মে মোট লক করা মূল্য (TVL)
3. টোকেনের সুবিধা এবং স্টেকিং পুরস্কার
4. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মনোভাব
5. ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
6. প্রোটোকলের আপডেট এবং নতুন ফিচার
7. অন্যান্য DeFi প্ল্যাটফর্মের সাথে প্রতিযোগিতা
8. DeFi-কে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক বিষয়ের উন্নয়ন
9. টোকেনের সরবরাহের পদ্ধতি এবং টোকেনোমিক্স
10. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং ইন্টিগ্রেশন

মানুষ কেন Infrared-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের ইনফ্রারেড (IR) দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করা, কেনার/বিক্রয়ের সুযোগ শনাক্ত করা, বাজারের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি পরিচালনা করা। রিয়েল-টাইম দাম ট্রেডারদের অস্থিরতার সুযোগ কাজে লাগাতে সহায়তা করে।

Infrared এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Infrared (IR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, IR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Infrared (IR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Infrared এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Infrared এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? IR এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Infrared প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Infrared কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Infrared দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে IR কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Infrared কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Infrared (IR) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Infrared তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Infrared (IR) কিনবেন নির্দেশিকা

Infrared দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Infrared এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Infrared (IR) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Infrared (IR) কী?

Infrared is the full-stack liquidity and staking infrastructure powering Berachain’s Proof-of-Liquidity ecosystem, offering liquid staking, validator optimization, and automated PoL vaults that unlock liquidity, yield, and governance in one click.

Infrared সম্পর্কিত রিসোর্স

Infrared সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Infrared ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

Berachain EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Infrared সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:38:04 (UTC+8)

Infrared (IR) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Infrared সম্পর্কে আরও জানুন

IR USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে IR-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে IR USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Infrared (IR) মার্কেটে ট্রেড করুন

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
IR/USDT
৳1.20046883
৳1.20046883৳1.20046883
+0.22%
9.41M (USDT)

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হট

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

IR-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

IR
IR
BDT
BDT

1 IR = 1.2002244 BDT