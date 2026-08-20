The Final Form Bull প্রাইস(CZ)
আজ The Final Form Bull (CZ)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00265, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.02% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CZ থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CZ-এর জন্য ৳ 0.00265।
The Final Form Bull বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- CZ। গত 24 ঘণ্টায়, CZ এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.002369 (নিম্ন) এবং ৳ 0.002962 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CZ গত ঘণ্টায় +2.31% এবং গত 7 দিনে -42.72% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 82.37K-তে পৌঁছেছে।
BSC
The Final Form Bull এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 82.37K। CZ এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 2.65M।
+2.31%
+9.02%
-42.72%
-42.72%
The Final Form Bull এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.02675451
|+9.02%
|30 দিন
|৳ -0.009448
|-78.10%
|60 দিন
|৳ -0.00485
|-64.67%
|90 দিন
|৳ -0.00485
|-64.67%
আজ, CZ এর পরিবর্তন ৳ +0.02675451 (+9.02%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.009448(-78.10%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CZ এর প্রাইস ৳ -0.00485 (-64.67%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00485 (-64.67%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি The Final Form Bull (CZ) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই The Final Form Bull প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি The Final Form Bull-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
CZ মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
CZ_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 0.003394 পরিমাণে চলছে। দামটি S1 হাব পয়েন্ট 0.00339-এর খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সীমা 0.00366 উপরের প্রধান গঠনগত সীমানা হিসেবে কাজ করছে। মূল গড়ের সিস্টেম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাই অবস্থানের ব্যবস্থা। MA এবং EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদান করেছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস আকারে দেখা দিয়েছে, এবং দ্রুত ও ধীর লাইনের শক্তির বিভাজন পরিলক্ষিত হচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে। ওলাটাইলিটি স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে। ক্রয়-বিক্রয়ের শক্তি এখনও একদিকে কেন্দ্রীভূত হয়নি। স্বল্পমেয়াদী প্রযুক্তিগত সূচকগুলোতে ব্যাকডিভার লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিকটস্থ সমর্থন অবস্থান 0.00339-এ। এই মূল্য বর্তমান মূল্য থেকে 0.1% এরও কম দূরত্বে অবস্থিত। নিচের দিকে পরবর্তী সমর্থন অবস্থান 0.00297-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 12.5% দূরে। উপরের দিকে নিকটতম প্রতিরোধ অবস্থান কেন্দ্রীয় সীমা 0.00366-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 7.8% দূরে। দূরবর্তী প্রতিরোধ অবস্থান R1 পয়েন্ট 0.00408-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 20.2% দূরে। দামটি 0.00339 থেকে 0.00366 এর মধ্যে অবস্থান করে দিকনির্দেশ নিশ্চিত করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ হাব পয়েন্টগুলোর উপর নির্ভর করেই স্বল্পমেয়াদী গঠনের কার্যকারিতা নির্ধারিত হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, The Final Form Bull এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
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