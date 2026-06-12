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CUPSEY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00054544 USD। CUPSEY-এর মার্কেট ক্যাপ 542,071 USD। CUPSEY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!CUPSEY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00054544 USD। CUPSEY-এর মার্কেট ক্যাপ 542,071 USD। CUPSEY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

CUPSEY সম্পর্কে আরও

CUPSEY প্রাইসের তথ্য

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CUPSEY প্রাইস (CUPSEY)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CUPSEY থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00054545
$0.00054545$0.00054545
+2.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
CUPSEY (CUPSEY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 15:36:04 (UTC+8)

CUPSEY-এর আজকের প্রাইস

আজ CUPSEY (CUPSEY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00054544, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.81% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CUPSEY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CUPSEY-এর জন্য $ 0.00054544

CUPSEY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 542,071 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.57M CUPSEY। গত 24 ঘণ্টায়, CUPSEY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00052957 (নিম্ন) এবং $ 0.00061231 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00095921 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00044094

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CUPSEY গত ঘণ্টায় -0.91% এবং গত 7 দিনে -38.21% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 7.74K-তে পৌঁছেছে।

CUPSEY (CUPSEY) এর মার্কেট তথ্য

$ 542.07K
$ 542.07K$ 542.07K

$ 7.74K
$ 7.74K$ 7.74K

$ 542.07K
$ 542.07K$ 542.07K

999.57M
999.57M 999.57M

999,566,742.535116
999,566,742.535116 999,566,742.535116

CUPSEY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 542.07K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 7.74K। CUPSEY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.57M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999566742.535116। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 542.07K

CUPSEY-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00052957
$ 0.00052957$ 0.00052957
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00061231
$ 0.00061231$ 0.00061231
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00052957
$ 0.00052957$ 0.00052957

$ 0.00061231
$ 0.00061231$ 0.00061231

$ 0.00095921
$ 0.00095921$ 0.00095921

$ 0.00044094
$ 0.00044094$ 0.00044094

-0.91%

+2.81%

-38.21%

-38.21%

CUPSEY (CUPSEY) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, CUPSEY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CUPSEY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, CUPSEY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, CUPSEY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+2.81%
30 দিন$ 0--
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

CUPSEY এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য CUPSEY (CUPSEY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CUPSEY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
CUPSEY (CUPSEY) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, CUPSEY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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CUPSEY সম্পর্কে

CUPSEY সম্পর্কে কী?

CUPSEY হল Solana ব্লকচেইনের Pump Fun-এর প্লাশিয় টয় মাসকট। Etsy এবং TikTok-এর বিক্রেতার সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে এটি নন-ক্রিপ্টো এবং ক্রিপ্টো উৎসাহীদের দুই দলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। CUPSEY প্লাশিয় টয় কিনলে ব্যক্তিরা তাদের খেলনাটি দিয়ে অসাধারণ মৌলিক কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন।

CUPSEY কীভাবে অনন্য?

CUPSEY অনন্য কারণ প্রতিটি কেনা প্লাশিয় টয়ের জন্য একটি শিশু হাসপাতালে দান করা হয়। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়া, যখন তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় তখন তাদের একটি "খুশির গুটি" দেওয়া।

কোনটির বর্তমান দাম CUPSEY?

CUPSEY (CUPSEY) এর লাইভ দাম হল Tk0.0670300235384931200000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

CUPSEY বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

CUPSEY বর্তমানে বাজারে #3455 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk66616001.55752145800000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

CUPSEY এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

CUPSEY এর প্রচলিত সরবরাহ হল 999566742.535116 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

CUPSEY এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, CUPSEY এর দাম Tk0.0650797329958928600000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.0752477884145913800000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

CUPSEY এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

CUPSEY এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk0.1178789030477375800000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.0541878457375021200000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে CUPSEY এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

CUPSEY এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় 2.80% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: CUPSEY সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 15:36:04 (UTC+8)

CUPSEY (CUPSEY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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