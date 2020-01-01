Токеномика на Vela Token (VELA) Открийте ключова информация за Vela Token (VELA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Vela Token (VELA) Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team's ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. Официален уебсайт: https://www.vela.exchange/ Бяла книга: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Vela Token (VELA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vela Token (VELA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 43.47K $ 43.47K $ 43.47K Общо предлагане: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Циркулиращо предлагане: $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 90.49K $ 90.49K $ 90.49K Рекорд за всички времена: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00258577 $ 0.00258577 $ 0.00258577 Научете повече за цената на Vela Token (VELA)

Токеномика на Vela Token (VELA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vela Token (VELA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VELA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VELA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VELA, разгледайте цената в реално време на токените VELA!

Прогноза за цената за VELA Искате ли да знаете какъв път може да поеме VELA? Нашата страница за прогноза за цената VELA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VELA сега!

