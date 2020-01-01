Токеномика на The Dissolution of Value (VALUE) Открийте ключова информация за The Dissolution of Value (VALUE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Dissolution of Value (VALUE) The Dissolution of Value is a decentralized NFT artwork that explores the fragility of value in the digital age. By distributing the artwork across multiple platforms, the project challenges traditional notions of ownership and value. The artwork, depicting a U.S. dollar bill disintegrating into particles, symbolizes the collapse of fiat currency and the rise of decentralized digital assets like NFTs and cryptocurrencies. In today’s digital economy, value is no longer confined to physical assets or centralized systems like fiat currency. Memes, NFTs, and cryptocurrencies are now integral to how we perceive financial and cultural capital. The Dissolution of Value captures this shift by dispersing the artwork across multiple platforms, challenging the audience to reconsider where value truly resides—whether in ownership, exclusivity, or in the artwork’s ability to spread through decentralized systems. Официален уебсайт: https://yudho.xyz/ Купете VALUE сега!

Токеномика и анализ на цената за The Dissolution of Value (VALUE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Dissolution of Value (VALUE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.83K $ 20.83K $ 20.83K Общо предлагане: $ 964.80M $ 964.80M $ 964.80M Циркулиращо предлагане: $ 964.80M $ 964.80M $ 964.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.83K $ 20.83K $ 20.83K Рекорд за всички времена: $ 0.00219403 $ 0.00219403 $ 0.00219403 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The Dissolution of Value (VALUE)

Токеномика на The Dissolution of Value (VALUE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Dissolution of Value (VALUE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VALUE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VALUE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VALUE, разгледайте цената в реално време на токените VALUE!

Прогноза за цената за VALUE Искате ли да знаете какъв път може да поеме VALUE? Нашата страница за прогноза за цената VALUE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VALUE сега!

