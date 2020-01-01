Токеномика на RIG TOKEN (RIG) Открийте ключова информация за RIG TOKEN (RIG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за RIG TOKEN (RIG) RIG TOKEN is a classic and fun memecoin launchpad built on the BNB Chain, designed to bring humor, creativity, and accessibility to the world of crypto. The project serves as a platform for launching new memecoins in a safe, community-driven, and entertaining environment. With a focus on simplicity and virality, RIG TOKEN empowers meme creators and developers to bring their ideas to life while providing investors with early access to the next viral tokens. It combines the charm of internet culture with robust token launch tools, KYC support, and marketing strategies to create a thriving ecosystem for meme-based crypto innovation. Официален уебсайт: https://rig.meme/ Купете RIG сега!

Токеномика и анализ на цената за RIG TOKEN (RIG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за RIG TOKEN (RIG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.09K $ 13.09K $ 13.09K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.09K $ 13.09K $ 13.09K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0001309 $ 0.0001309 $ 0.0001309 Научете повече за цената на RIG TOKEN (RIG)

Токеномика на RIG TOKEN (RIG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на RIG TOKEN (RIG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RIG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RIG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RIG, разгледайте цената в реално време на токените RIG!

Прогноза за цената за RIG Искате ли да знаете какъв път може да поеме RIG? Нашата страница за прогноза за цената RIG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RIG сега!

