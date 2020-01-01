Токеномика на KITNET TOKEN (KITNET) Открийте ключова информация за KITNET TOKEN (KITNET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KITNET TOKEN (KITNET) Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. Официален уебсайт: https://www.kitnettoken.com.br Бяла книга: https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf Купете KITNET сега!

Токеномика и анализ на цената за KITNET TOKEN (KITNET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KITNET TOKEN (KITNET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 83.26K $ 83.26K $ 83.26K Общо предлагане: $ 902.12M $ 902.12M $ 902.12M Циркулиращо предлагане: $ 202.12M $ 202.12M $ 202.12M FDV (оценка при пълна реализация): $ 371.61K $ 371.61K $ 371.61K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00041191 $ 0.00041191 $ 0.00041191 Научете повече за цената на KITNET TOKEN (KITNET)

Токеномика на KITNET TOKEN (KITNET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KITNET TOKEN (KITNET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KITNET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KITNET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KITNET, разгледайте цената в реално време на токените KITNET!

