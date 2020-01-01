Токеномика на Fcode AI (FCOD) Открийте ключова информация за Fcode AI (FCOD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fcode AI (FCOD) Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time. Официален уебсайт: https://fcode.ai Бяла книга: https://docs.fcode.ai/whitepaper Купете FCOD сега!

Токеномика и анализ на цената за Fcode AI (FCOD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fcode AI (FCOD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 848.52K $ 848.52K $ 848.52K Общо предлагане: $ 700.19M $ 700.19M $ 700.19M Циркулиращо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Рекорд за всички времена: $ 0.0101878 $ 0.0101878 $ 0.0101878 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00111097 $ 0.00111097 $ 0.00111097 Текуща цена: $ 0.00282845 $ 0.00282845 $ 0.00282845 Научете повече за цената на Fcode AI (FCOD)

Токеномика на Fcode AI (FCOD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fcode AI (FCOD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FCOD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FCOD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FCOD, разгледайте цената в реално време на токените FCOD!

