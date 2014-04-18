Токеномика на Monero (XMR)
Информация за Monero (XMR)
Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.
Токеномика и анализ на цената за Monero (XMR)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Monero (XMR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Monero (XMR)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените XMR. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency with a unique approach to token economics, emphasizing decentralization, privacy, and fungibility. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Consensus & Mining: Monero utilizes a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. Miners validate transactions and secure the network, earning rewards for producing blocks.
- Block Rewards: Each block, produced approximately every two minutes, rewards miners with a fixed emission of 6 XMR per block in perpetuity. This is known as "tail emission," ensuring continuous miner incentives and network security.
- Dynamic Block Size: Monero features a dynamic block size with a soft cap. If a block exceeds the median size of the previous 100 blocks, the block reward is quadratically reduced. The hard cap is set at twice the median size, and rewards approach zero as this cap is reached.
- No Pre-mine or ICO: Monero did not conduct a pre-mine or initial coin offering (ICO). All XMR in circulation has been, and continues to be, mined via PoW.
Allocation Mechanism
- No Centralized Allocation: There was no initial allocation to founders, team, or investors. All tokens are distributed through mining.
- Community Funding: Monero is a 100% community-sponsored project. Funding for development is sourced from community donations and sponsors, not from token allocations.
Usage and Incentive Mechanism
|Use Case
|Description
|Medium of Exchange
|XMR is used for peer-to-peer payments, enabling private and untraceable transactions.
|Network Transaction Fees
|XMR is required to pay transaction (gas) fees, which vary based on network congestion and transaction size.
|Miner Incentives
|Miners are incentivized through block rewards and transaction fees.
|Donations & Funding
|XMR can be donated to support Monero development and community initiatives.
- No Staking or Delegation: Monero does not offer staking, delegation, or liquidity provision mechanisms. All network security and incentives are provided through PoW mining.
Locking Mechanism
- Transaction-Level Locking: Monero supports optional transaction-level locking. When receiving XMR, the sender can specify a lock time, preventing the recipient from spending the funds until the lock expires.
- No Protocol-Level Lockups: There are no protocol-enforced lockups for mining rewards or other allocations. All mined XMR is immediately liquid unless a sender-specified lock is applied.
Unlocking Time
- Customizable by Sender: The unlock time for a transaction is determined by the sender and can be set to any future block height. Recipients must wait until the specified block is reached before spending the received XMR.
- Default Behavior: By default, most transactions are unlocked after 10 blocks (~20 minutes), but this can be customized.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|PoW mining, 6 XMR per block (tail emission), dynamic block size, no pre-mine/ICO
|Allocation
|100% mined, no founder/team/investor allocation, community-funded development
|Usage & Incentives
|Payments, transaction fees, miner rewards, donations; no staking or delegation
|Locking
|Optional transaction-level lock time, no protocol-level lockups
|Unlocking
|Sender-specified unlock time (default: 10 blocks), customizable per transaction
Additional Notes
- Privacy Features: Monero employs ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility.
- No Superuser Privileges: There are no superuser or admin functions that can alter balances or transactions.
- No Claims or Rights: Holding XMR does not confer voting rights, profit shares, or claims on any entity.
Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and long-term sustainability, with all tokens distributed through open mining and no central control over supply or allocation.
Токеномика на Monero (XMR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Monero (XMR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой XMR токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой XMR токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на XMR, разгледайте цената в реално време на токените XMR!
Как да купя XMR
Интересувате се да добавите Monero (XMR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XMR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Monero (XMR)
Анализирането на историята на цените на XMR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за XMR
Искате ли да знаете какъв път може да поеме XMR? Нашата страница за прогноза за цената XMR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Купете Monero (XMR)
Сума
1 XMR = 259.36 USD