Токеномика на Gitcoin (GTC) Открийте ключова информация за Gitcoin (GTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gitcoin (GTC) Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. Официален уебсайт: https://gitcoin.co/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f Купете GTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Gitcoin (GTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gitcoin (GTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.54M $ 27.54M $ 27.54M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 96.38M $ 96.38M $ 96.38M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 28.957 $ 28.957 $ 28.957 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 Текуща цена: $ 0.2857 $ 0.2857 $ 0.2857 Научете повече за цената на Gitcoin (GTC)

Токеномика на Gitcoin (GTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gitcoin (GTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GTC, разгледайте цената в реално време на токените GTC!

Как да купя GTC Интересувате се да добавите Gitcoin (GTC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GTC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GTC в MEXC сега!

История на цените на Gitcoin (GTC) Анализирането на историята на цените на GTC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GTC сега!

Прогноза за цената за GTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме GTC? Нашата страница за прогноза за цената GTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GTC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!